В Москве прошла международная выставка коммерческих автомобилей — COMTRANS-2023

29 сентября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 29 сентября
Представители областного минздрава приняли участие во Всероссийском научно-образовательном форуме
17:00 | 29 сентября
В Саратовской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне
16:58 | 29 сентября
Обладателем нескольких наград на Australian Good Design Awards 2023 стала EcoFlow
16:01 | 29 сентября
В Саратове наградили победителей Всероссийского первенства по автомногоборью
15:02 | 29 сентября
Саратовцев приглашают сделать «Экоселфи – селфи с пользой»
14:03 | 29 сентября
Саратовская область станет площадкой Всероссийского фестиваля-конкурса любительского циркового искусства «ВолгаЦиркФест»
12:02 | 29 сентября
На Совете ПФО Роман Бусаргин рассказал о патриотическом воспитании молодежи в Саратовской области
11:00 | 29 сентября
В Балаковской школе открылись учебный кабинет китайского языка и муниципальная экостанция
10:00 | 29 сентября
В Вольске строится дом для переселенцев из аварийного жилья
09:00 | 29 сентября
Грантовая поддержка: Саратовские предприниматели планируют открыть центр беспилотной авиации, студию балета и пекарню
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Москве прошла международная выставка коммерческих автомобилей — COMTRANS-2023

Бизнес


С 5 по 8 сентября в Москве на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» прошла международная выставка коммерческих автомобилей — COMTRANS-2023. Новинки своей продукции на автофоруме представила компания KAMA TYRES. Это последние разработки нескольких линеек шин торговых марок KAMA PRO и FORZA.
В Москве прошла международная выставка коммерческих автомобилей — COMTRANS-2023

В течение четырех дней на площадке COMTRANS велась активная работа: состоялась стратегическая панельная сессия топ-менеджеров компаний-автопроизводителей, где были озвучены аналитические данные и прогнозы по развитию рынка коммерческих автомобилей в России, конференции и круглые столы по обсуждению актуальных вопросов отрасли, множество деловых встреч с потенциальными поставщиками и потребителями, переговоры о сотрудничестве.

В этом году участниками COMTRANS-2023 стали более 140 производителей автотехники, деталей и комплектующих из России, а также зарубежных стран — Беларуси, Казахстана, Турции, Китая и Ирана. За четыре дня работы на масштабной экспозиции, являющейся основным событием в сфере коммерческого транспорта, побывали более 17, 5 тыс. профессионалов автомобилестроительной и автотранспортной отраслей. Около 49% участников – из Москвы и Московской области, 48% – представители других регионов России, 3% – из других стран. В целом в мероприятии приняли участие свыше 240 компании из 5 стран мира.

Участникам и посетителям отраслевого мероприятия продемонстрировали новую большегрузную и малотоннажную грузовую технику, автобусы и электробусы разных классов, специальную автотехнику, которые вскоре можно будет увидеть на российских дорогах, а также концепты автотранспорта будущего, например, «умные автомашины» для служб доставки.