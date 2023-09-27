Компания «Мария» провела ежегодную встречу МарияДизайнПипл-2023 в шестой раз

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Мебельная компания «Мария» провела шестую ежегодную встречу для дизайнеров интерьера МарияДизайнПипл. Мероприятие прошло в Саратове, где расположена фабрика производителя. В нем приняли участие более 200 специалистов индустрии из Москвы, Саратова, Самары, Воронежа, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а также представители ведущих интерьерных СМИ России. С учетом масштаба события гостей фабрики пришлось разделить на две «смены».Рабочая программа мероприятия началась с экскурсии на фабрику «Мария», являющуюся одним из наиболее крупных и технологичных мебельных предприятий в России. Производство, занимающее площадь более 100 000 кв. м, оборудовано 270 самыми современными станками лучших мировых брендов. Гости МарияДизайнПипл оценили масштаб площадки, на которой может изготавливаться до 10 000 комплектов мебели в месяц.Особого внимания заслуживает фабрика по производству искусственного камня, где выпускаются столешницы, мойки и стеновые панели. Гвоздем программы посещения этой площадки стал традиционный ритуал «сгибания камня»: с помощью специальной печи искусственный камень в буквальном смысле слова связывают в узел и получают необычный сувенир.Рабочая программа МарияДизайнПипл-2023 продолжилась осмотром обновленного шоурума фабрики. Экскурсию для гостей провел креативный директор «Марии» Денис Юдин. Он продемонстрировал новые комплексные интерьерные решения для жилых пространств с использованием мебели «Мария», разработанные специалистами дизайн-бюро компании. Изюминка шоурума – «активная» кухня для проведения кулинарных мастер-классов, а также зал фасадов, где представлено около 1500 различных вариантов материалов. И это далеко не все возможности, которые может предложить фабрика своим клиентам.В рамках рабочей программы промышленный дизайнер компании Георгий Иргашев провел закрытый показ новой модели кухни «Мария». Дизайнеры обсудили секретную разработку, оценили ее соответствие мировым трендам и потенциал на рынке. Эксперты отрасли также поделились мнениями о новых образцах фасадов кухни Spark – одной из самых популярных в линейке кухонь «Мария», которые представила глава отдела управления продуктом и промышленного дизайна Анна Бочкарева. В завершение презентации участникам предложили проголосовать за самые актуальные фасады и таким образом помочь специалистам «Марии» определить, какие из них включить в ассортимент и сделать доступными к заказу во всех 130 городах России и стран СНГ, где представлены студии «Мария».Мероприятие отметилось еще одним дебютом. На веранде фабрики «Мария» с роскошным видом на Волгу команда продакт-менеджеров представила гостям свою новинку – первую outdoor-модель кухни Marya Garden, а компания Omoikiri представила новую коллекцию кухонных моек из натуральной керамики NATCERAMIC.«МарияДизайнПипл – одно из самых ярких событий в нашем насыщенном календаре. Мы рады, что с каждым годом оно привлекает все больше профессионалов отрасли. Это отличная возможность погрузиться в мир дизайна, познакомить гостей с особенностями нашего производства, обсудить с ведущими экспертами новые разработки компании и поделиться планами на будущее», – отметила Лилия Кац, коммерческий директор компании «Мария».Развлекательная программа МарияДизайнПипл оказалась не менее насыщенной, чем рабочая. После фабрики гости мероприятия отправились в резиденцию «Мария», расположенную в живописном месте на берегу Волги. Темой для традиционного ужина в этом году стал цирк. Лаунж-зону для вечеринки в соответствующем стиле оформили специалисты фабрики O'PRIME – одного из ведущих российских производителей мягкой мебели. Компании объединяет не только общая география (обе из Саратова), но и любовь к современным стильным и функциональным интерьерным решениям. В рамках МарияДизайнПипл производитель представил свои самые популярные модели: пуфы и кресла из коллекций GRANTE, RONDO и MOZART.За гастрономическую составляющую отвечали партнеры «Марии»: компания «Хомаер» (бренды бытовой техники KUPPERSBUSCH, GRAUDE, De Dietrich) и шведский производитель премиальной кухонной техники ASKO.Команды бренд-шефов устроили роскошные ужины, приготовив кулинарные шедевры на глазах у гостей.Продолжилось мероприятие серией праздничных вечеринок с участием звездных клиентов компании «Мария». Перед гостями выступили телеведущий и шоумен Андрей Разыграев и певец Митя Фомин. Авторский музыкальный сет представили DJ Кейт Кац (Екатерина Пирская) и DJ Wisebeat (Serdar Senemoglu), являющийся по совместительству генеральным директором известной турецкой компании по производству мебельной фурнитуры SAMET.На следующий день по традиции гости испытали свои силы в вейксерфе – излюбленном хобби команды «Мария», а после «водных упражнений» угощались раками. За два дня участники мероприятия съели 200 кг волжского деликатеса.