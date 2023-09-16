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«Мария» открывает всё новые студии в российских регионах

Бизнес
«Мария» открывает всё новые студии в российских регионах


В III квартале 2023 года мебельная компания «Мария» планирует открыть почти два десятка новых студий, расширяя свое присутствие в российских регионах. Уже появились 10 студий в Краснодарском крае, Тверской области, Республике Башкортостан, Челябинской области, Санкт-Петербурге и в Москве. На очереди студии в Астрахани, Новороссийске, Тамбове, Калининграде, Санкт-Петербурге, Воскресенске, Химках, Волоколамске и Грозном.

Одна из флагманских студий «Марии» начала работать в Москве в ТРЦ «АВИАПАРК». Там на месте закрытой ранее IKEA в кластере «МЕБЕЛЬРУМ» внимание покупателей привлекают белоснежные апартаменты, созданные для проекта в 400-метровой студии архитектурным бюро KOZEEN + RUEDA. Вторая студия «Марии» – самая большая на Урале – открылась в ЖК «Манхэттен» в Челябинске. Покупатели высоко оценили созданный студией интерьерного дизайна Марины Кутеповой апартамент.

Известно, что основным продуктом бренда «Мария» считаются кухни. Но компания, внедряя инновационный подход к оформлению студий, сумела создать настоящую «мебельную экосистему», благодаря которой покупатель и в городах-миллионниках, и в небольших населенных пунктах может найти для обустройства квартиры или загородного дома в ассортименте производителя практически любую мебель.

Ефим Кац, генеральный директор и основатель компании «Мария», отметил, что компания решает сразу несколько задач, открывая студии в небольших городах: повышает узнаваемость бренда, укрепляет репутацию, увеличивает обороты компании. Кроме того, в городах появляются новые рабочие места, развивается экономика, реализуются по инициативе компании локальные социальные проекты. Ефим Кац подчеркнул, что компания «Мария» продолжит развитие в регионах и намерена укреплять сотрудничество с предпринимателями-франчайзи.

Источник фото: Freepik