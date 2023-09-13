Изменяющиеся ожидания: дружелюбный сервис на волне роскоши

просмотров: 7

До того, как у меня появился свой бизнес в сфере обслуживания, я ходила по заведениям и понимала, что формализм в общении с клиентом и скучные скрипты-это не для меня. Вычурность и снобизм в премиальных местах-тем более. Редко я могла чувствовать себя комфортно, так как манера общения официантов или консультантов меня не устраивали. Лишь в тех местах, где меня встречали радушно как дорогого гостя и в то же время сдержано-уважительно (как на винодельнях или в семейных ресторанчиках) я находила 100% попадание. Особенно часто я испытывала на себе такой сервис в южной Европе и периодами в Лондоне. У людей это получалось делать естественным образом.Я не стала изобретать велосипед и внедрила с первых дней в своем деле этот принцип взаимодействия с клиентами.Дружелюбное обслуживание клиентов подразумевает эмпатию к клиентам и стремление сделать все возможное, чтобы удовлетворить их потребности. Естественным образом наши обученные консультанты чувствуют настроение гостя и его потребности, могут подстроиться под его состояние и помимо продажи подарить ему приятные впечатления вместе с покупкой. это требует больше внимания к гостю и больше вовлеченности от сотрудника, и это окупается. Дружелюбное обслуживание клиентов может сделать практически любого входящего посетителя клиентом на всю жизнь.Клиенты принимают решения о покупке, основываясь на своих ощущениях и эмоциях. Когда между клиентом и консультантом/официантом формируется эмоциональная связь, также формируется привязанность к месту. Когда тебя встречает консультант, обращаясь по имени, улыбается и располагает к себе в светской беседе и с которым легко общаться-такая компания занимает первое место в предпочтениях клиента. Любой человек любит чувствовать свою значимость, а дружелюбный сервис аккуратно и тактично подчеркивает это, давая гостям возможность расслабиться и почувствовать себя вальяжно.Такой формат общения очень нравится большинству наших гостей, но так как формат этот не для всех понятен, могут возникать ситуации, когда клиент не понимает такого взаимодействия. В таком случае наши сотрудники перестраиваются и принимают более формальную, деловую позицию, чтобы клиент не чувствовал себя странно.Дружелюбный сервис может казаться лёгким в реализации, но существует много аспектов, на которые придется обратить внимание. По большей части они лежат в психологии взаимодействия с клиентом. На самом деле, ничего сложного в дружелюбном сервисе я не вижу. Он базируется на воспитании, уважении между сотрудником и гостем, радушному отношению и умению чувствовать настроение гостей.Когда человек попадает в наши винотеки или наш бар, он чувствует себя дорогим долгожданным гостем, которого всегда рады видеть и пообщаться. С порога наши гости расслабляются, участвуют в светской беседе и могут не только совершить покупку, но и задержаться с нашими сотрудниками просто поболтать о вине, себе и даже просто о погоде.Менталитет на юге России, как и во многих курортных регионах, часто связывается с представлением о роскоши и изысканности. Люди здесь привыкли к высокому уровню обслуживания и ожидают, что каждое заведение будет предоставлять услуги на высшем уровне. В этом контексте, дружелюбный сервис мог восприниматься как некая аномалия - что-то несовместимое с образом жизни, где понты и богатство играют важную роль.Однако последние изменения в требованиях и ожиданиях клиентов показывают, что менталитет на юге России начинает меняться. Люди становятся более открытыми к дружелюбному сервису, который предполагает не только высокий уровень обслуживания, но и теплое и искреннее отношение.Почему это происходит? Во-первых, с ростом мирового туризма, жители южных регионов начинают путешествовать и узнавать о культуре других стран. Они видят, как успешно дружелюбный сервис работает в европейских и других курортных местах, и начинают ожидать его и в своем регионе.Во-вторых, молодое поколение на юге России становится все более мировым и образованным. Они понимают, что культурные различия и разнообразие обогащают их опыт, и они ценят уважительное и радушное общение. Молодые люди могут быть двигателями изменений в менталитете, принося дружелюбный сервис в моду.Также стоит отметить, что социальные медиа играют важную роль в распространении тенденции к дружелюбному сервису. Отзывы и рекомендации клиентов быстро распространяются, и заведения, предоставляющие теплое и радушное обслуживание, могут получить значительное преимущество.В этом контексте, бизнесы на юге России начинают осознавать важность адаптации к изменяющимся ожиданиям клиентов. Дружелюбный сервис больше не рассматривается как противоречие к роскоши и богатству. Вместо этого, он становится ключевым элементом, который может усилить привлекательность заведения и создать долгосрочные связи с клиентами.Итак, менталитет на юге России медленно, но верно приспосабливается к новым требованиям в области обслуживания клиентов.Автор Александра Фоменко. Владелец винного бара ВИНОДЕР и сети винотек WINEDER