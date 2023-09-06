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Саратовские дизайнеры разработают для «Марии» интерьерный проект

Бизнес
Дизайнеров интерьера в Саратове приглашает на творческий конкурс компания «Мария». Крупнейший российский производитель мебели для всего дома по индивидуальным проектам предлагает создать интерьер апартаментов для студии компании в центре города. Причем необходимо не просто разработать новый интерьер, а создать полноценную квартиру с планировочными и дизайнерскими решениями для пяти помещений.

Саратовские дизайнеры разработают для «Марии» интерьерный проект



В основу концепции конкурсных проектов должна быть включена мебель компании «Мария». Мебель для кухни – это визитная карточка производителя, но в настоящее время компания существенно расширила свой ассортимент. Дизайнерам предстоит продумать решения для спальни с гардеробом или шкафом, санузла с душевой, прачечной зоной и соответствующей мебелью, кухни-гостиной с наиболее популярным кухонным гарнитуром Nicolle, «домашнего кабинета» и входной зоны с системами хранения.

Креативный директор компании «Мария» Денис Юдин отметил, что дизайнеры должны продемонстрировать понимание того, каким должен быть интерьер современной квартиры, профессионально раскрыть эстетику и красоту мебели, ее сочетаемость между собой и функциональность.

Заявки на конкурс можно отправить до 15 сентября, а уже 21 сентября компания «Мария» объявит автора лучшего проекта. Далее проект будет реализован во флагманском шоуруме компании «Мария», а победитель получит мощную информационную поддержку.

Источник Фото: "Freepik"