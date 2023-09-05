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За приз производителя мебели «Мария» поборются российские школы

Бизнес
Российские школы приглашаются к участию в творческом конкурсе от мебельной компании «Мария». Победители получат кухонную мебель, укомплектованную техникой, для кабинетов труда. До конца года производитель безвозмездно оборудует классы в пяти школах страны.
За приз производителя мебели «Мария» поборются российские школы


Производитель мебели «Мария» объявил о старте нового этапа благотворительного проекта «Уроки в радость!». До конца 2023 года компания обновит кабинеты труда в пяти российских школах. В классах появится все необходимое для обучения кулинарному мастерству: функциональные кухонные гарнитуры, современная мебель и удобные парты. Обладателей новых комплектов определят в ходе творческого конкурса.

Побороться за приз могут учебные заведения со всей России. Для участия в конкурсе достаточно написать компании «Марии» письмо с рассказом о школе: поведать о планах по обучению в новом классе труда, пофантазировать на тему будущих кулинарных шедевров. Рассказ необходимо сопроводить красочными фото или оригинальным видео с участием учеников и учителей.

Креатив и простор для творчества организаторы не ограничивают. Так, ребята из школы №1 села Александров-Гай в Саратовской области написали для конкурса настоящую мини-поэму. Ученики в стихотворной форме рассказали о своей школе и поделились мечтами о кулинарных шоу, совместных чаепитиях и других начинаниях, которые новый класс труда мог бы привнести в школьную жизнь. Лучшие письма опубликуют на официальном сайте компании «Мария». Пятерку школ-победителей проекта определят в ходе открытого голосования.

«Уроки труда в современных учебных заведениях нередко остаются «в тени» более востребованных школьных дисциплин. Между тем, обучение азам ремесел, шитья, домоводства и кулинарного мастерства имеет огромное значение для формирования личности ребенка и его подготовки к самостоятельной жизни. Традиция уроков труда ни в коем случае не должна уйти в прошлое: даже в нашу эпоху высоких технологий и искусственного интеллекта. Поддержать ее призван и наш проект «Уроки в радость!». Надеемся, что новые кабинеты сделают работу учителей более комфортной, а школьников вдохновят на освоение новых навыков», - отмечает Лилия Кац, коммерческий директор компании «Мария».

Развитию благотворительных инициатив в компании «Мария» уделяют особое внимание. Производитель активно сотрудничает со школами, больницами и благотворительными фондами в разных городах России, реализует экологические инициативы.

Узнать об уже реализованных проектах для ГБОУ города Москвы «Шуваловская школа № 1448» и средней школы поселка Ермаково Ярославской области, познакомиться с историями школ-участников проекта «Уроки в радость!» и изучить условия участия в конкурсе можно на официальном сайте компании.

Справка о компании

Компания «Мария» — известный российский производитель кухонь, шкафов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам. С 1999 года выпустила более 570 000 комплектов мебели. В федеральную сеть входит более 300 студий в 127 городах России и СНГ.

Производство «Марии» одно из самых крупных и технологичных в России. Фабрика находится в городе Саратов, занимает площадь более 90 000 кв. м. Технический парк насчитывает более 270 станков из Италии, Германии, Швейцарии, Японии, в списке поставщиков – 300 компаний Европы и США. Мощность производства позволяет изготавливать до 10 000 комплектов мебели европейского качества ежемесячно.