31 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
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Шинники KAMA TYRES представили новые разработки в сегментах ATV и Mud Terrain

Бизнес

В Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка «ИННОПРОМ 2023» при участии шинного производства KAMA TYRES. На выставочной экспозиции компании была представлена новая продукция брендов FORZA и КАМА. За несколько дней стенд компании посетили более 350 гостей. Среди них — Глава Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич, Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Коробченко Олег Владимирович, Губернатор Свердловской обл. Куйвашев Евгений Владимирович.
Шинники KAMA TYRES представили новые разработки в сегментах ATV и Mud Terrain

«Продукция KAMA TYRES вызвала большой интерес у посетителей выставки, особенно – шины для внедорожников и линейка для квадроциклов. Данные модели – это не только абсолютные новинки для компании, но и для рынка. Ранее KAMA TYRES не была представлена в сегментах ATV и Mud Terrain», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

«Иннопром» — международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило выставке «Иннопром» федеральный статус. В выставке участвуют российские и зарубежные компании, представляющие свои инновационные разработки и проекты. Форум проходит в виде пленарных заседаний, круглых столов, деловых встреч и переговоров, дискуссий, презентационных сессий, мастер-классов, в которых принимают участие бизнесмены, эксперты, учёные и политические деятели не только из России, но и со всего мира. «Иннопром» является главным в России мероприятием, посвященным новейшим технологиям и разработкам в сфере промышленности, а также главной экспортной площадкой для российских промышленных компаний. Организаторы — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.