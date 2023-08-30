«Интерлизинг» сообщил о сборе заявок на облигации

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«Мы считаем облигации перспективным источником финансирования в лизинговой отрасли. Для Интерлизинга это уже шестой выпуск облигаций. В этот раз мы сделали акцент на привлечение розничных инвесторов, расширив круг организаторов. Спрос значительно превысил наши первоначальные ожидания, что позволило увеличить объем выпуска относительно изначально запланированного. Привлеченные средства, как и раньше, будут направлены на финансирование основной деятельности компании – приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования для последующей передачи в лизинг. С учетом постоянно растущего спроса на лизинг мы и далее планируем активно прибегать к такому способу фондирования», – прокомментировал финансовый директор Интерлизинга Евгений Кочуров.Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО) и АО «Тинькофф Банк». Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 миллиардов рублей.В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.На данный момент компания «Интерлизинг» имеет кредитный рейтинг ruA-, присвоенный рейтинговым агентством Эксперт РА.