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Автономный кемпер с аккумулятором на 5 кВтч создают компании EcoFlow и Winnebago

Бизнес
Компания EcoFlow, эксперт в разработке автономных энергетических решений, совместно с партнером Winnebago завершают работу над созданием автономного кемпера. Автомобиль Winnebago Solis Pocket 36B RV, в салоне которого можно комфортно жить в загородных или туристических поездках, будет оснащен аккумулятором на 5 кВтч (фактическая мощность до 3600 Вт). При благоприятных погодных условиях это позволит ему работать в автономном режиме до трех суток без использования других источников энергии — таких как газовые или пропановые генераторы, которыми часто оснащены дома на колесах.
Автономный кемпер с аккумулятором на 5 кВтч создают компании EcoFlow и Winnebago



Энергонезависимость кемпера обеспечивает инновационная система Power Kit Pro, которую компания EcoFlow разработала специально для автодомов. Благодаря компактному исполнению данное решение размещается под сиденьем, а его тихая работа не нарушает покой даже в ночное время. Конструкция системы предполагает возможность подключения еще двух дополнительных батарей — благодаря технологии plug-and-play это можно сделать практически мгновенно и без использования проводов. Система быстро восстанавливается после перегрева, заряжается на 40% быстрее традиционного EcoFlow Power Hub и имеет упрощенный интерфейс — контролировать работу батареи можно с помощью цифрового сенсорного экрана.

Автодом Solis 36B рассчитан на четырех человек и оснащен всем необходимым для комфортного проживания. В кемпере есть обеденная зона, душевая, туалет и ванная с раковиной.

Эвелин Лин, руководитель отдела маркетинга EcoFlow в странах Восточной Европы и СНГ:

«Появление Solis 36B, нашего совместного с Winnebago продукта, — еще один шаг к тому, чтобы сделать автономные энергетические системы более доступными и развивать тренд на генерацию и использование зеленой электроэнергии, чтобы оставаться на связи при любых условиях в любой точке мира. В настоящее время Power Kit Pro предлагает больше возможностей, чем любая другая портативная зарядная станция, а благодаря своим компактным размерам идеально подходит для использования в автодомах. Максимально раскрыть потенциал системы энергонезависимости позволяет подключение солнечных панелей максимальной мощностью до 4800 Вт, что сделает возможной работу автодома в полностью автономном режиме».

О компании EcoFlow:

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.

Для получения дополнительной информации посетите сайт компании EcoFlow.

О компании АЙМЕТРО:

Основанная в России в 2009 году компания АЙМЕТРО специализируется на развитии продаж высокотехнологичных брендовых товаров. Являясь официальным дистрибьютором бренда EcoFlow в России, компания осуществляет функции торгового представительства полного цикла – от организации процесса прямых поставок, хранения и ритмичных отгрузок товаров до маркетинговой поддержки брендов и прямых продаж.