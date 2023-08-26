Новые решения бизнес-проблем – задача онлайн-дискуссии «МКвартал. Мудрые разговоры прямолинейных лидеров»

26 августа 2023 СУББОТА
Новости
13:31 | 26 августа
Роман Остапа Стужева «Золотые пилигримы» посвящен ограблению алмазной биржи в Антверпене
20:56 | 25 августа
Посетители форума «Армия» смогли увидеть беспилотную авиационную систему БАС-200
18:00 | 25 августа
Саратов готовится встретить II Всероссийские Игры Умных городов «Умный Город. Живи спортом»
17:02 | 25 августа
Автоподъезд к поселку Жадовка в Дергачевском районе готов на 96%, к Дергачам – почти на 70%
16:03 | 25 августа
В Саратовской области разрабатывают программу по созданию центра беспилотников
15:49 | 25 августа
Службу по контракту стало возможным пройти за год и менее
15:02 | 25 августа
При поддержке Балаковской АЭС открылся медицинский центр профпатологии
14:03 | 25 августа
Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»
14:03 | 25 августа
Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»
13:00 | 25 августа
В Сватовском районе ЛНР открылся центр «Мои документы»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Новые решения бизнес-проблем – задача онлайн-дискуссии «МКвартал. Мудрые разговоры прямолинейных лидеров»

Бизнес
Новые решения бизнес-проблем – задача онлайн-дискуссии «МКвартал. Мудрые разговоры прямолинейных лидеров»

29 августа бизнес-супервизоры Института метакогнитивного программирования и Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова проведут онлайн-дискуссионную панель «МКвартал. Мудрые разговоры прямолинейных лидеров» для СЕО и предпринимателей.

Дискуссионная панель по масштабированию бизнеса заточена на нахождение новых решений бизнес-проблем, определение оптимального потолка делегирования бизнеса, увеличение доходов и других важных моментов бизнеса.

На встрече не будет теории. Спикеры на практике работают с бизнесами и предпринимательским мышлением. Упражнения, участие в практиках в сессионных залах, создание конкретных планов масштабирования бизнеса, умение брать и реализовывать идеи – круг вопросов онлайн-дискуссии.

Спикеры мероприятия — Елена Зуева, Всеволод Черных, Наталья Полетаева, бизнес-супервизоры Института метакогнитивного программирования и Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова, основателя Института метакогнитивного программирования (IMCP) и автора 20+ коучинговых программ.