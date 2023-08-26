Новые решения бизнес-проблем – задача онлайн-дискуссии «МКвартал. Мудрые разговоры прямолинейных лидеров»

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29 августа бизнес-супервизоры Института метакогнитивного программирования и Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова проведут онлайн-дискуссионную панель «МКвартал. Мудрые разговоры прямолинейных лидеров» для СЕО и предпринимателей.Дискуссионная панель по масштабированию бизнеса заточена на нахождение новых решений бизнес-проблем, определение оптимального потолка делегирования бизнеса, увеличение доходов и других важных моментов бизнеса.На встрече не будет теории. Спикеры на практике работают с бизнесами и предпринимательским мышлением. Упражнения, участие в практиках в сессионных залах, создание конкретных планов масштабирования бизнеса, умение брать и реализовывать идеи – круг вопросов онлайн-дискуссии.Спикеры мероприятия — Елена Зуева, Всеволод Черных, Наталья Полетаева, бизнес-супервизоры Института метакогнитивного программирования и Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова, основателя Института метакогнитивного программирования (IMCP) и автора 20+ коучинговых программ.