В Махачкале состоялось открытие первой студии компании «Мария»

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Торжественное открытие новой студии состоялось 13 июля. На мероприятие собрались ведущие дизайнеры интерьера региона. Официальная часть началась с приветственных слов владельцев новой студии Ольги и Руслана Микаиловых.«Мы являемся официальным дилером фабрики «Мария». Студия в Махачкале – наша вторая студия. Первую мы открыли два года назад в Москве. Она чуть поменьше, чем здесь в Махачкале, но успешно работает. Поэтому мы решили идти дальше», – рассказала Ольга Микаилова.«Я 15 лет работал в «Марии» установщиком и знаю изнутри все преимущества мебели этой фабрики. Сам я родом из Махачкалы, поэтому для нас выбор, где открыть новую студию, не стоял. Конечно, в моем родном городе!» – прокомментировал Руслан Микаилов.Их выступление продолжил Денис Юдин, креативный директор компании «Мария», создатель дизайна всех студий «Мария» в 125 городах России и СНГ, преподаватель Академии «Мария», автор специального курса для дизайнеров «Комплексное проектирование». Он рассказал участникам мероприятия о самых последних новинках и трендах рынка мебели, а также поделился секретами комплексного проектирования с использованием коллекции «Мария». Вкусную нотку в мероприятие внес Егор Рудольский, бренд-шеф Graude. Вместе с гостями вечера он провел тест-драйв активной кухни «Мария» и техники Graude: приготовил несколько оригинальных блюд, которые никого не оставили равнодушными. Завершился вечер неформальным общением на темы дизайна и интерьера.«Мы рады, что теперь мебель компании «Мария» есть и в столице Дагестана, и мы можем предложить ее жителям современные и оригинальные, высокотехнологичные решения по обустройству пространства дома. Уверена, что сегодняшнее открытие новой студии – первый и важный шаг долгосрочной и эффективной работы нашей компании в Республике Дагестан», – прокомментировала Ольга Федорченко, руководитель отдела развития «Франчайзинга» компании «Мария».О компании:Компания «Мария» — известный российский производитель кухонь, шкафов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам. С 1999 года выпустила более 570 000 комплектов мебели. В федеральную сеть входит более 300 студий в 127 городах России и СНГ.Производство «Марии» одно из самых крупных и технологичных в России. Фабрика находится в городе Саратове, занимает площадь более 90 000 кв. м. Технический парк насчитывает более 270 станков из Италии, Германии, Швейцарии, Японии, в списке поставщиков – 300 компаний Европы и США. Мощность производства позволяет изготавливать до 10 000 комплектов мебели европейского качества ежемесячно.Более подробную информацию о компании вы сможете найти на сайте marya.ru