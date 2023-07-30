Компания «АГРИСОВГАЗ» внедряет современное ПО

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В ходе второго этапа модернизации были приобретены высокоточные ЧПУ-станки на участок инструментального производства по изготовлению матричных комплектов для прессования профиля, а также роликовой оснастки для прокатных линий – мощный электроэрозионный станок, станок для резки графитовых электродов и токарный станок. Установка более эффективного оборудования позволила ускорить процесс подготовки матриц к работе и значительно улучшить их качество.Следующий шаг – оптимизация работы оборудования. Сегодня на производстве внедрили 3D-моделирование и 3D программирование, решается вопрос с программным обеспечением для токарного оборудования, которое ускорит процесс написания программ и настройки станков под обработку деталей разной сложности.Дальнейшие планы компании – расширение парка оборудования и введение в эксплуатацию дополнительной производственной площади, на которой, как и на всем заводе, будет внедрена система 5С. В ходе последующей модернизации на производство будут закуплены 5-осные фрезерные станки ЧПУ для высокоточной обработки матриц и вакуумные печи термической обработки, позволяющих увеличить прочность и стойкость матричных комплектов.«За счет новых станков мы уже увеличили эффективность производства, – комментирует генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Якибчук. – Мы не планируем останавливаться и продолжим развивать, модернизировать оборудование, формируя новые современные стандарты работы российских предприятий».О компании:ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования.Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru