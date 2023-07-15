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Участие в 6-м Всероссийском форуме мебельной промышленности приняли эксперты компании «Мария»

Бизнес
Эксперты компании «Мария», известного российского производителя кухонь, шкафов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам, приняли участие в 6-м Всероссийском форуме мебельной промышленности «Цифровой мебельный форум». Они поделились с коллегами основными принципами омниканальности, способствующей успеху современного бизнеса. Мероприятие прошло в Экспоцентре г. Москвы.
Участие в 6-м Всероссийском форуме мебельной промышленности приняли эксперты компании «Мария»

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«Цифровой мебельный форум» – это уникальное событие для производителей мебели России и СНГ. Оно объединяет поставщиков оборудования, разработчиков ПО, поставщиков фурнитуры, инструмента и материалов для производства. За 2020–2022 гг. в форуме приняли участие более 2500 компаний.

Одним из участником деловой программы форума стала компания «Мария». Эксперты производителя мебели рассказали о важности комплексного подхода к клиентам и омниканальности, связывающей в единую систему различные каналы коммуникации с ними. Имея широкую сеть студий в России и СНГ и обладая многолетним опытом, компания выработала основные принципы взаимодействия с клиентами через различные каналы. Главный из них — смещение фокуса с канала на клиента и его потребности, предпочтения. Именно это позволило преодолеть разрыв между онлайн- и офлайн-продажами и существенно увеличить их объемы.

Так, ежемесячно сотрудниками компании «Мария» заключается более 4000 новых контрактов, более четверти из которых реализуется с применением персонализированных финансовых решений широкого списка банков в удобном режиме онлайн. Активное развитие получили и дополнительные сервисы: за счет реализации различных программ финансирования, выходящих за пределы стандартной рассрочки, средний чек по продажам стал выше «некредитных» на 14%.

Также, следуя запросам клиентов, в дополнение к привычному офлайн-каналу компания реализует проект «Мобильные студии» (он сейчас действует в Москве и Саратове), в рамках которого весь «цикл взаимодействия» осуществляется на территории клиента. При этом конверсия в заключенные договоры достигает беспрецедентных 60% (в сравнении с классическим офлайн-каналом, в котором этот показатель составляет 15%).

Чтобы поддержать и усилить достигнутые результаты, компания уделяет большое внимание внутренним ресурсам:

• Давно и успешно используется мультифункциональная CRM-система, позволяющая проследить весь путь клиента от его первого контакта с компанией до постгарантийного обслуживания. Эта система позволяет импортировать необходимые данные, формировать коммерческие предложения, выгружать полный комплект документов, к тому же она является мощным инструментом контроля: управляющие/директора могут отслеживать работу с каждым из клиентов, генерировать отчеты по воронке продаж, оценивать эффективность менеджеров студий, тем самым повышая качество сервисов.

• Вследствие того, что мебельный бизнес является очень зависимым от качества работы сотрудников, повышение их квалификации также находится в центре внимания компании. В «Марии» действует обучающий портал «Motivity», помогающий развитию сотрудников любого уровня – от замерщика до руководителя студии, а также других управленческих позиций.

«Мы рады продемонстрировать ключевым участникам мебельного рынка России и ряда зарубежных стран наш комплексный подход и передовые технологии работы с клиентами, оптимизации внутренних ресурсов компании, а также изучить опыт коллег. Мы уверены, что такие площадки, как «Цифровой мебельный форум», способствуют выработке игроками отрасли синергетических решений, способствующих развитию не только мебельного направления, но и рынков России и СНГ в целом», – прокомментировала Ольга Федорченко, руководитель отдела развития «Франчайзинга» компании «Мария».

О компании:

Компания «Мария» — известный российский производитель кухонь, шкафов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам. С 1999 года выпустила более 570 000 комплектов мебели. В федеральную сеть входит более 300 студий в 127 городах России и СНГ.

Производство «Марии» – одно из самых крупных и технологичных в России. Фабрика находится в городе Саратове, занимает площадь более 90 000 кв. м. Технический парк насчитывает более 270 станков из Италии, Германии, Швейцарии, Японии, в списке поставщиков – 300 компаний Европы и США. Мощность производства позволяет изготавливать до 10 000 комплектов мебели европейского качества ежемесячно.

Более подробную информацию о компании вы сможете найти на сайте (www.marya.ru)