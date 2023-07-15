Участие в 6-м Всероссийском форуме мебельной промышленности приняли эксперты компании «Мария»

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«Цифровой мебельный форум» – это уникальное событие для производителей мебели России и СНГ. Оно объединяет поставщиков оборудования, разработчиков ПО, поставщиков фурнитуры, инструмента и материалов для производства. За 2020–2022 гг. в форуме приняли участие более 2500 компаний.Одним из участником деловой программы форума стала компания «Мария». Эксперты производителя мебели рассказали о важности комплексного подхода к клиентам и омниканальности, связывающей в единую систему различные каналы коммуникации с ними. Имея широкую сеть студий в России и СНГ и обладая многолетним опытом, компания выработала основные принципы взаимодействия с клиентами через различные каналы. Главный из них — смещение фокуса с канала на клиента и его потребности, предпочтения. Именно это позволило преодолеть разрыв между онлайн- и офлайн-продажами и существенно увеличить их объемы.Так, ежемесячно сотрудниками компании «Мария» заключается более 4000 новых контрактов, более четверти из которых реализуется с применением персонализированных финансовых решений широкого списка банков в удобном режиме онлайн. Активное развитие получили и дополнительные сервисы: за счет реализации различных программ финансирования, выходящих за пределы стандартной рассрочки, средний чек по продажам стал выше «некредитных» на 14%.Также, следуя запросам клиентов, в дополнение к привычному офлайн-каналу компания реализует проект «Мобильные студии» (он сейчас действует в Москве и Саратове), в рамках которого весь «цикл взаимодействия» осуществляется на территории клиента. При этом конверсия в заключенные договоры достигает беспрецедентных 60% (в сравнении с классическим офлайн-каналом, в котором этот показатель составляет 15%).Чтобы поддержать и усилить достигнутые результаты, компания уделяет большое внимание внутренним ресурсам:• Давно и успешно используется мультифункциональная CRM-система, позволяющая проследить весь путь клиента от его первого контакта с компанией до постгарантийного обслуживания. Эта система позволяет импортировать необходимые данные, формировать коммерческие предложения, выгружать полный комплект документов, к тому же она является мощным инструментом контроля: управляющие/директора могут отслеживать работу с каждым из клиентов, генерировать отчеты по воронке продаж, оценивать эффективность менеджеров студий, тем самым повышая качество сервисов.• Вследствие того, что мебельный бизнес является очень зависимым от качества работы сотрудников, повышение их квалификации также находится в центре внимания компании. В «Марии» действует обучающий портал «Motivity», помогающий развитию сотрудников любого уровня – от замерщика до руководителя студии, а также других управленческих позиций.«Мы рады продемонстрировать ключевым участникам мебельного рынка России и ряда зарубежных стран наш комплексный подход и передовые технологии работы с клиентами, оптимизации внутренних ресурсов компании, а также изучить опыт коллег. Мы уверены, что такие площадки, как «Цифровой мебельный форум», способствуют выработке игроками отрасли синергетических решений, способствующих развитию не только мебельного направления, но и рынков России и СНГ в целом», – прокомментировала Ольга Федорченко, руководитель отдела развития «Франчайзинга» компании «Мария».О компании:Компания «Мария» — известный российский производитель кухонь, шкафов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам. С 1999 года выпустила более 570 000 комплектов мебели. В федеральную сеть входит более 300 студий в 127 городах России и СНГ.Производство «Марии» – одно из самых крупных и технологичных в России. Фабрика находится в городе Саратове, занимает площадь более 90 000 кв. м. Технический парк насчитывает более 270 станков из Италии, Германии, Швейцарии, Японии, в списке поставщиков – 300 компаний Европы и США. Мощность производства позволяет изготавливать до 10 000 комплектов мебели европейского качества ежемесячно.Более подробную информацию о компании вы сможете найти на сайте (www.marya.ru)