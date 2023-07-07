Сбер помогает китайским производителям выходить на российский авторынок

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Для развития локального производства автомобилей на заводе АВТОТОР в Калининграде Сбербанк открыл предприятию лимит в 3 млрд рублей и уже получил заявку на увеличение финансирования до 10 млрд рублей. На заводе уже стартовало производство девяти моделей автомобилей трех китайских брендов (Kaiyi, BAIC и SWM), а до конца 2023 года модельный ряд увеличится до 20 наименований. С 2024 года предприятие планирует выпускать более 100 тыс. автомобилей в год.СберЛизинг начал сотрудничать с китайской автомобилестроительной компанией FAW (ООО «Фав-Восточная Европа») в 2021 году и сегодня лидирует по объёму продаж в лизинг данного бренда в России. Продажи техники FAW в СберЛизинге в первом полугодии 2023 года выросли на 80% по сравнению со второй половиной прошлого года.СберФакторинг заключил контракт с дистрибьютором техники FAW (ООО «Фав-Восточная Европа») на финансирование поставок автомобилей в сеть дилерских центров. Благодаря факторингу дилеры смогут получить отсрочку оплаты до 180 календарных дней, 30 из которых оплатит FAW. Это позволит сохранить оборотные средства в бизнесе, увеличить количество поставляемых автомобилей и, следовательно, продажи.«Мы видим большой интерес автопроизводителей КНР к российскому рынку и встречный интерес со стороны частных покупателей и бизнеса, поскольку авто китайских брендов зачастую выигрывают у конкурентов по соотношению цены и качества. Поэтому корпоративно-инвестиционный блок Сбера совместно с нашими дочерними компаниями активно работают с китайскими партнёрами, помогая развивать дилерскую сеть и сборку авто на территории России. Уверен, что это даст отрасли новый импульс к росту и успешно заместит ушедшие из страны западные автобренды».— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: (www.sberbank.com - сайт Группы Сбербанк), (www.sberbank.ru).— один из крупнейших российских факторов. С 2014 года компания предоставляет комплекс услуг для предприятий, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Решения и сервисы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью компании доступны поставщикам и покупателям в любом регионе России. Для финансирования экспортных и импортных поставок СберФакторинг реализует сделки международного факторинга. Важным направлением деятельности компании является развитие интегрированных сервисов и собственной онлайн-платформы СберФакторинг. Онлайн-платформа обеспечивает полностью бесконтактный путь реализации сделки: от заявки на факторинг до финансирования и мониторинга клиентом статусов по поставкам. СберФакторинг входит в Ассоциацию факторинговых компаний России, участвует в развитии финансовых услуг для малого и среднего предпринимательства. (Сайт — https://sberfactoring.ru/).— первая лизинговая компания в России, которая предоставила клиентам возможность электронного подписания договоров. Сегодня СберЛизинг — клиентоориентированная и динамично развивающаяся лизинговая компания с развитой региональной сетью, предлагающая своим клиентам лучшие решения с учётом отраслевой специфики и лучший сервис на протяжении всего срока сделки.СберЛизинг входит в крупнейшую в стране банковскую группу Сбер, что даёт клиентам компании дополнительные преимущества, в числе которых масштаб покрытия и широкая продуктовая линейка. СберЛизинг присутствует во всех регионах страны, а для оформления лизинговой сделки можно обратиться не только в офисы компании, но и в любое отделение Сбербанка, обслуживающее корпоративных клиентов. Клиентам группы Сбер доступна наиболее выгодная по всему рынку процентная ставка, а постоянным клиентам — специальные условия. Входит в топ-20 лизинговых компаний Европы по версии европейской ассоциации Leaseurope, возглавляя российскую часть списка. (Сайт — https://www.sberleasing.ru/).