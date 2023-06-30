Журнал Forbes в пятый раз назвал франшизу компании «Мария» одной из самых выгодных

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За первое полугодие 2023 года рынок франчайзинга в России заметно вырос. Оборот увеличился на 19% и достиг отметки в 2,78 трлн рублей, несмотря на сложности с логистикой, поставками и кредитованием. Уже весной 2023 года количество заявок на покупку франшиз превысило уровень лета 2022 года, восстановившись после падения прошлого года. Но не все франшизы одинаково выгодны для потенциальных инвесторов. Более того, условия по ним могут меняться.Журнал Forbes ежегодно поводит исследования франчайзеров России, формируя список самых выгодных предложений. В этом году для создания рейтинга были проанализированы франшизы российских компаний различных направлений деятельности, существующие на рынке не менее трех лет. Лонг-лист кандидатов оценивался на основании данных портала по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes. В качестве критериев оценки выступили средняя годовая выручка одной точки, ROI – коэффициент доходности или убыточности бизнеса, срок окупаемости, рентабельности и количественный прирост партнерской сети с мая 2022 по май 2023 года. В результате первичного анализа был сформирован список из 30 компаний, сгруппированных по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированных с учетом собранной информации.Франшиза компании «Мария» включена в рейтинг в пятый раз. До этого она входила в почетный список в 2022, 2019, 2018 и 2015 годах. В этот раз франшиза компании «Мария» вошли в группу «Инвестиции в открытие франчайзинговой точки 1-5 млн рублей», заняв шестое место. Основными показателями, которые привели франшизу к победе, стали: годовая выручка одной точки 30 млн руб., годовая прибыль одной точки 11,1 млн руб., срок окупаемости 12 месяцев и обширная фрачайзинговая сеть, включающая 338 точек.«В 2023 году компания «Мария» планирует открытие 60 новых дилерских студий. С начала года для покупателей уже распахнули свои двери 10 новых точек в разных городах страны, в том числе в таких стратегических важных, как Махачкала, Кемерово, Брянск. Еще 20 студий находятся на этапе подготовки к открытию и начнут работу в ближайшее время. Среди них Барнаул, Калининград, Грозный. Еще по 10 объектам мы сейчас согласовываем локации, подготовка к их открытию начнется в ближайшее время. Для нас ценно, что среди партнеров в этих городах есть наши действующие дилеры, с которыми мы работаем не один год. На сегодняшний день, согласно статистике компании «Мария», более 40% партнеров управляют двумя и более студиями. Это говорит о том, что наши действующие партнеры успешны, доверяют нам, развивают и масштабируют вместе с нами свой бизнес, а это то, чем можно по-настоящему гордиться», – прокомментировала руководитель отдела развития «Франчайзинга» Ольга Федорченко.О компании:Компания «Мария» — известный российский производитель кухонь, шкафов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам. С 1999 года выпустила более 570 000 комплектов мебели. В федеральную сеть студий входит более 300 торговых точек в 127 городах России и СНГ.Производство «Марии» одно из самых крупных и технологичных в России. Фабрика находится в городе Саратов, занимает площадь более 90 000 кв. м. Технический парк насчитывает более 270 станков из Италии, Германии, Швейцарии, Японии, в списке поставщиков – 300 компаний Европы и США. Мощность производства позволяет изготавливать до 10 000 комплектов мебели европейского качества ежемесячно.Бренды компании: «Мария» (флагманский бренд), Мастерская кухонной мебели «Едим Дома!» (совместный проект с актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой).Более подробную информацию о компании вы сможете найти на сайте (www.marya.ru)