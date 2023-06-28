28 июня 2023 СРЕДА
Новости
10:00 | 28 июня
Саратовские медики награждены Почетными грамотами Президента РФ
09:00 | 28 июня
Побывавший в 138 странах путешественник рассказал, как празднуют Новый год на Амазонке
08:50 | 28 июня
В Петровске прошел Казачий Круг
08:00 | 28 июня
«Поезд здоровья» приедет в Пугачев
18:05 | 27 июня
Государственный фонд «Защитники Отечества»: социальные координаторы ведут прием в четырех районах области
18:00 | 27 июня
В Саратове появится первый музей СВО
17:02 | 27 июня
Саратовские предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по финансовым вопросам
16:04 | 27 июня
По туристическому сертификату саратовские школьники первыми посетили Марксовский краеведческий музей после реставрации
15:01 | 27 июня
Саратовские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате России по прыжкам в воду в Екатеринбурге
14:03 | 27 июня
Ученые СГТУ разработали технологию лазерного упрочнения металлических поверхностей изделий
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В линейке ЦМК шин FORZA CITI A представлена новая модель

Бизнес
Шинный комплекс KAMA TYRES усиливает свои позиции в сегменте грузовых шин. Так, налажен выпуск 3 новых ЦМК моделей. Были обновлены линейки торговой марки FORZA – в серийное производство запущены 275/70R22 CITI A, 12.00R20 OR A и 12.00R20 Mix A.
В линейке ЦМК шин FORZA CITI A представлена новая модель


«Надежность шин в грузоперевозках – это один из ключевых факторов обеспечения надежной и бесперебойной работы грузовых автомобилей. Именно поэтому так важно выбирать качественную продукцию для комплектации грузовика. ЦМК шины производства KAMA TYRES отличаются повышенной прочностью благодаря металлической конструкции не только брекера, но и самого каркаса, что делает их оптимальным выбором для любого вида грузового и пассажирского транспорта», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Грузовая шина FORZA MIX A предназначена для применения на всех осях грузовых автомобилей, при соблюдении скоростных и нагрузочных характеристик, соответствующей данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием (III, IV, и IV-п категорий) и переходных (IV и V категорий), на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов.

Грузовые шины FORZA OR A предназначена для применения на всех осях грузовых автомобилей, при соблюдении скоростных и нагрузочных характеристик, соответствующей данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов. Допускается применение шины в карьерах: на открытых угле и рудоразработках по бездорожью в труднопроходимой местности.

Грузовая шина FORZA CITY A предназначена для применения на осях автобусов и грузовых автомобилей при соблюдении скоростных и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно в городских условиях, на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием (I, II, и III категорий), на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов.