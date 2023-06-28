В линейке ЦМК шин FORZA CITI A представлена новая модель

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«Надежность шин в грузоперевозках – это один из ключевых факторов обеспечения надежной и бесперебойной работы грузовых автомобилей. Именно поэтому так важно выбирать качественную продукцию для комплектации грузовика. ЦМК шины производства KAMA TYRES отличаются повышенной прочностью благодаря металлической конструкции не только брекера, но и самого каркаса, что делает их оптимальным выбором для любого вида грузового и пассажирского транспорта», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».Грузовая шина FORZA MIX A предназначена для применения на всех осях грузовых автомобилей, при соблюдении скоростных и нагрузочных характеристик, соответствующей данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием (III, IV, и IV-п категорий) и переходных (IV и V категорий), на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов.Грузовые шины FORZA OR A предназначена для применения на всех осях грузовых автомобилей, при соблюдении скоростных и нагрузочных характеристик, соответствующей данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов. Допускается применение шины в карьерах: на открытых угле и рудоразработках по бездорожью в труднопроходимой местности.Грузовая шина FORZA CITY A предназначена для применения на осях автобусов и грузовых автомобилей при соблюдении скоростных и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно в городских условиях, на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием (I, II, и III категорий), на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов.