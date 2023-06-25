Компания DevTeam Group приступила к разработке супераппа Gem Space

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Компания DevTeam Group на ежегодной конференции сообщила о запуске разработки супераппа* Gem Space. Новое приложение — органичное продолжение развития мессенджера Gem4me, существенно перерабатывающее заложенные в него изначально идеи и функционал.Gem Space предоставит пользователям практически безграничные возможности в общении, развлечениях, а также в ведении бизнеса и организации собственного пространства. В этой экосистеме можно будет читать новости и статьи, общаться, покупать и продавать товары и услуги, хранить и переводить криптовалюты.Для удобной организации своего пространства на платформе Gem Space пользователь сможет использовать новый функционал спейсов — специализированных сообществ, включающих каналы и чаты, в том числе закрытые. Также в ближайшее время ожидается появление дополнительных функций, таких как календарь и каналы с платным доступом.Для решения бизнес-задач Gem Space также предоставит пакет сервисов, среди которых — торговая площадка, где могут быть предложены как товары, так и услуги, безопасный криптокошелек для хранения и перевода криптовалют, и рекламная платформа для блогеров. Пользователи Gem Space смогут покупать и продавать, расплачиваться как традиционными способами, так и криптовалютой, и зарабатывать на монетизации своего контента.Gem Space — это площадка, открытая для высокотехнологичных внешних разработок. Интеграция возможна с сервисами из разных сфер, если они предоставляют высокий уровень качества и надежности услуг.Наша миссия — выпустить удобный и полезный сервис, который будет интуитивно понятен любому пользователю. Мы хотим дать возможность людям с удовольствием общаться, делиться своими фото и видео, читать новости, работать, делать покупки, управлять финансами. Чувствовать свою связь с миром, с друзьями и родными, с коллегами и партнерами, и в то же время всегда иметь возможность переключиться на свои личные дела. Иными словами, Gem Space позволит выполнить самый широкий спектр задач в одном месте, сэкономив самый дорогой человеческий ресурс — время.Ваге Закарян, руководитель команды разработки Gem SpaceGem Space разрабатывается опытной международной командой IT-специалистов для всех платформ (Android, iOs, Web).*Суперапп — многофункциональное приложение, которое предоставляет доступ к сервисам экосистемы через единую точку входа.О компанииDevTeam Group — студия разработки цифровых продуктов, включающая как разработчиков, так и команды контента и маркетинга. У нас вы можете встретить как специалистов с опытом работы в крупнейших IT-компаниях, так и молодых талантов. Наш офис расположен в Минске (Беларусь), но команда работает из разных уголков мира