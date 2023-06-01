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Всероссийский клуб наставничества «Альфа» завершает образовательный проект в сфере предпринимательства

Бизнес
Всероссийский клуб наставничества «Альфа» завершает образовательный проект в сфере предпринимательства

С июня 2022 года была запущена деятельность Всероссийского клуба наставничества “Альфа”, нацеленная на развитие практики наставничества в карьерном самоопределении школьников и студентов в сфере предпринимательства.

В рамках деятельности Клуба наставников был проведен набор молодых предпринимателей из более чем 45 регионов страны с последующим обучением их практикам наставничества. Участники Клуба в рамках Слета наставников обучились практике вовлечения заинтересованной молодежи в предпринимательскую деятельность, трекингу предпринимательских и социальных инициатив, методологии построения и развития предпринимательских сообществ и практикам ведения мастермайндов.

Также была запущена Образовательная программа по предпринимательству и проектной деятельности для школьников и студентов с сопровождением их обучения наставниками Клуба “Альфа”.

Реализация проекта позволила участникам ускорить процесс развития своих проектов, предпринимательских инициатив и способствовала личностному развитию. Данный проект реализован при грантовой поддержке Росмолодежи, административной поддержке органов региональной власти и бизнес-партнеров. Реализация проекта показала высокую значимость и интерес среди молодежи к реализации своего потенциала в сфере предпринимательства. Запрос на работу с опытными наставниками и их поддержке. Для всех заинтересованных на LMS-платформе доступна образовательная программа по развитию в сфере предпринимательства (подробная информация в официальной группе проекта в соцсетях “Вконтакте” и “Одноклассники”)

В 2020 году была реализована первая версия запуска проекта Всероссийского клуба наставничества "Альфа", реализованная при грантовой поддержке Росмолодежи и партнеров.