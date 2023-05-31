Свой опыт в ходе бизнес-миссии «КИТАЙ: МЕТАЛЛ – ЭКСПО 2023» представил «АГРИСОВГАЗ»

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29 мая 2023 г., Москва – Эксперты «АГРИСОВГАЗ», крупнейшего в России производственного комплекса, включенного в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, приняли участие в бизнес-миссии «КИТАЙ: МЕТАЛЛ – ЭКСПО 2023 – Guangzhou Metal & Metallurgy Expo & Steel Build». Мероприятие проходило 18-21 мая в г. Гуанчжоу, провинции Гуандун, КНР. Организаторами миссии являлись Международное агентство социально-экономического развития и Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей.В марте 2023 года в ходе трехдневного визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин сделали ряд заявлений о расширении экономического сотрудничества России и Китая. С этого момента началась активизация взаимодействия компаний во всех отраслях, включая металлургическую, открылся ряд новых перспектив. Китай сегодня является крупным игроком мирового рынка металлургии - на него приходится 30-60% мирового спроса. Отрасль страны быстрыми темпами автоматизируется и информатизируется, внедряются решения искусственного интеллекта, промышленного интернета и 5G, разрабатываются технологии водородной металлургии. Сотрудничество с китайскими производителями сегодня выгодно для российских компаний. Оно позволит обновить оборудование и модернизировать технологический процесс на предприятиях нашей страны, повысить конкурентоспособность продукции металлургов на мировом рынке.Обменяться опытом российские и китайские компании смогли на «КИТАЙ: МЕТАЛЛ – ЭКСПО 2023» – крупномасштабном международном событии, витрине достижений промышленного металлургического комплекса мира, проводимом под патронажем министерства торговли Китая. В рамках мероприятия прошли: Steel Buld 2023 – «Китайские стальные конструкции и металлические строительные материалы» – для строительной отрасли и Guangzhou Metal & Metallurgy Expo (GZHMME) 2023 – 11 специализированных международных металлургических выставок.Основная задача бизнес-миссии нашей страны – инициировать реализацию совместных российско-китайских проектов в сфере металлургии. Для этого в рамках «КИТАЙ: МЕТАЛЛ – ЭКСПО 2023» между участниками рынка металлов и их контрагентами прошли встречи и переговоры, в ходе которых заинтересованные стороны смогли заключить рамочные соглашения о сотрудничестве, обсудить перспективы подписания контрактов. Также в рамках бизнес-миссии состоялся круглый стол с участием профильного руководства провинции Гуандун и топ-менеджмента компаний-лидеров металлургической отрасли региона.В миссии приняли участие ведущие российские компании. Значимыми участниками делегации стали эксперты «АГРИСОВГАЗ». На сегодняшний день компания осуществляет второй этап модернизации своих производственных мощностей, поэтому первоочередной задачей визита было знакомство с китайскими производителями оборудования, с которыми раньше не сотрудничали. Также была проведена серия встреч с текущими партнерами, производителями экструзионных и покрасочных линий для алюминиевого профиля.О компании:ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru