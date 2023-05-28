Новые ЦМК шины KAMA PRO NF 102 могут использоваться в зимний период

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В новой линейке ЦМК шин KAMA PRO NF 102 применен инновационный подход в разработке, позволивший максимально удовлетворить требования потребителя относительно экономичности, надежности, грузоподъемности и эксплуатационного ресурса продукции. Оптимизированный профиль шины, новые резиновые смеси и материалы обеспечивают снижение массы шин (экономия топлива), увеличение максимально допустимой нагрузки до 4000 кг на шину, улучшенное управление, сцепление с дорогой и комфорт при движении. Также KAMA PRO NF 102 могут эксплуатироваться и в зимний период – имеется дополнительная маркировка M+S, 3PMSF («альпийская горка»).Стоит отметить, что KAMA PRO NF 102 – это одна из трех линеек, разработанных для ведущего российского производителя коммерческой (грузовой) техники. По результатам тестов, проведенных специалистами «Научно-технического центр «Кама» совместно с экспертами автопроизводителя, были подтверждены высокие показатели топливной экономичности новинки.Еще одной интересной новостью от KAMA TYRES для владельцев грузовой техники в начале года стало анонсирование возможности бесплатного восстановления протектора ЦМК шин KAMA и KAMA PRO.