В модуле «Сообщество» «Р7-Офис» можно создать базу знаний для сотрудников
В составе «Р7-Офис» есть отдельный модуль «Сообщество», включающий в себя функционал для создания базы знаний. Решение вошло в рейтинг программ от издания HR-portal, в которых можно создать базу знаний для сотрудников.
Среди наиболее подходящих для этого сервисов названы цифровые рабочие места («Р7-Офис»), wiki-платформы («Яндекс.Вики») и cms-платформы (Teamly).
«Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, СRM, видеоконференцсвязь, мессенджер и платформа для создания корпоративной базы знаний – модуль «Сообщество».
В «Р7-Офис» можно вести внутренний блог компании, создавать новости, опросы, приказы, объявления, форумы, редактировать созданные страницы, добавлять актуальную информацию, объединять страницы по главам, добавлять мультимедиафайлы и комментарии, чтобы уточнить информацию, задать вопрос или дополнить базу знаний