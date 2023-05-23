«Р7-Офис» включен в топ-10 сервисов, в CRM которых можно сформировать и выставить счет на оплату

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CRM-система, которая входит в состав платформы для совместной работы с документами «Р7-Офис», позволяет автоматически формировать счета за товары и услуги. Для создания документа достаточно заполнить поля готовой формы. Количество добавляемых позиций не ограничено. Можно выбрать клиента из базы данных CRM и привязать оплату к конкретной сделке. Также возможно указать стороннего покупателя.Готовый счет можно сразу выставить покупателю из числа клиентов в CRM, переслать по email, скачать для последующей отправки удобным способом или распечатать для личного вручения. Все оформленные документы можно сортировать и отслеживать по статусам — «Черновик», «Выставлен», «Оплачен», «Отклонен».