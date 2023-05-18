Новые телевизоры TCL серии C выйдут с улучшенным качеством изображения

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TCL, второй в мире бренд телевизоров и первый в мире бренд в сегменте 98-дюймовых телевизоров, раскрывает детали своей усовершенствованной технологии Mini LED последнего поколения. Самые инновационные возможности технологии доступны в новых 4K Mini LED телевизорах C845, которые были представлены в начале этого месяца в Европе и вскоре будут доступны на остальных мировых рынках.Телевизоры с технологией Mini LED предлагают превосходное качество изображения. У Mini LED выше яркость, больше уровень контрастности и более широкий цветовой охват, в результате чего картинка становится более динамичной и захватывающей. Последнее поколение технологии Mini LED конкурирует с OLED, когда речь идет о точном контроле освещения, и обладает большим количеством сравнительных преимуществ. Телевизоры Mini LED отличаются более низкой стоимостью, что делает высокое качество изображения доступным для пользователей.Начав первыми разрабатывать и выпускать Mini LED телевизоры, TCL продолжает развивать технологию Mini LED в рамках основной стратегии и сохраняет лидерство в индустрии. TCL творчески подошел к разработке высокопроизводительных чипов Mini LED и технологии нанесения клея на изогнутую поверхность с одинарным преломлением, что позволило добиться более точного управления светом, более равномерного распределения света по поверхности, лучшего контроля светового поля и более эффективной светоотдачи, используя экологичные материалы и производственные процессы.В апреле 2023 года TCL выпустил новый 4K Mini LED телевизор C845, доступный в разных вариантах диагонали. Благодаря инновационным технологиям он поднимает планку качества изображения среди других телевизоров в своем сегменте на новый уровень.Высоковольтный Mini LED чип TCL разработан для излучения света в 3 последовательно соединенных PN-переходах, при этом напряжение питания рассчитано таким образом, чтобы ток, проходящий через LED чип, находился в оптимальном диапазоне светоотдачи. В результате температура остается под контролем, и телевизор не перегревается, даже когда светодиоды работают в полную силу, а яркость подсветки достигает своего пика.В телевизоре TCL C845 для достижения более точного управления освещением используется принцип "одна зона с двумя светодиодами". Даже в чрезвычайно темных или пересвеченных сценах яркие и темные области выражены более четко и без неприятного эффекта ореола, что делает просмотр гораздо комфортнее. Отличные характеристики освещения также объясняются усовершенствованной конструкцией линз, которая позволяет добиться более однородного изображения, а также более стабильной производительности в пределах одной зоны управления освещением, поскольку модуль и телевизор достигают минимальной толщины.В TCL C845 применяется "процесс распределения клея", при котором полимерный материал наносится непосредственно на светодиод, образуя единую преломляющую поверхность произвольной формы. Благодаря этому процессу угол распространения светового потока выше, чем у обычных линз, что позволяет значительно уменьшить толщину телевизора, в результате чего дизайн получился изящным и эстетически привлекательным.Использование 12-битного двухрежимного алгоритма в сочетании с аналоговой и ШИМ-регулировками яркости позволяют добиться высокой точности управления светом и достоверной цветопередачи. Благодаря использованию высокоэффективного двухрежимного алгоритма ток светодиода поддерживается в диапазоне высокой световой отдачи, что позволяет достичь высокого показателя энергосбережения и спектральной стабильности.В то же время, рабочий цикл ШИМ находится в высокочастотном диапазоне, что позволило снизить эффект мерцания для человеческих глаз и обеспечить лучшую защиту зрения.Благодаря ведущим в отрасли достижениям в технологии Mini LED телевизор TCL C845 обеспечивает высочайшее качество изображения в самых разных сценариях. В ближайшие месяцы модель будет доступна на мировых рынках.* Технологические возможности и доступность продуктов могут отличаться в зависимости от страны/региона.TCL Electronics — быстрорастущая компания по производству потребительской электроники и ведущий игрок в мировой телевизионной индустрии. Основанная в 1981 году, в настоящее время функционирует более чем на 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, аудиорешения и умную бытовую технику.