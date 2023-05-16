16 Мая 2023 ВТОРНИК
Новости
17:50 | 16 мая
В области откроется региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества»
17:48 | 16 мая
Миллион заявок за 5 сезонов
17:00 | 16 мая
Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны
16:04 | 16 мая
Регион получит дополнительное финансирование
15:01 | 16 мая
Балаковский Мост Победы планируется передать на областное содержание
14:28 | 16 мая
Кенес Ракишев отметил достойное выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
14:23 | 16 мая
Игорь Сюч провел встречу с участниками Первого туристического слёта «Маёвка. Больше, чем путешествие»
14:00 | 16 мая
В Саратове пройдет юбилейный забег «Зеленый марафон»
13:04 | 16 мая
Именной приз 165-го летнего бегового сезона выиграла кобыла русской рысистой породы Коламбия Пикчерз
12:03 | 16 мая
Юбилейная «Туриада» встречает лучших спортсменов-туристов ПФО и представителей иностранных государств
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Big Art Festival собирает невероятных артистов

Бизнес


Atlantis the Royal в Дубае начал свою историю с выступления Бейонсе, Димы Билана и Басты. Именно эти артисты стали первыми, кто выступил на этой масштабной международной площадке. Сначала громкое открытие с концертом Бейонсе, а затем Big Art Festival с выступлениями Димы Билана и Басты. Организаторы фестиваля Максим Берин и Хорхе Иглесиас – настоящие титаны своего дела, и каждое их мероприятие – очередное тому доказательство. Конечно, громкое масштабное открытие Atlantis the Royal требовало международного размаха. Но и после него нужно держать планку.
Big Art Festival собирает невероятных артистов

Дима Билан и Баста – именно те артисты, которые повышают планку любого мероприятия своим присутствием. «Атмосфера на концерте Big Art Festival в Atlantis the Royal была невероятно жаркая! Давно не выступал в Дубае и хочу сказать, что был очень тронут теплотой приема публики и градусом нашего взаимодействия. На таких мероприятиях буквально разбиваются все шаблоны: формат гала-ужина, но, тем не менее, я ощущал себя единым целым с гостями, которые танцевали и «зажигали» со мной на протяжении всего выступления! Спасибо за такой рок-н-ролл и горячий прием! Еще увидимся!» – поделился своими впечатлениями о выступлении Дима Билан.

И действительно: Big Art Festival – это всегда не классический гала-ужин, атмосферное слияние артистов и гостей мероприятия. Берину и Иглесиасу удаётся объединять на своих мероприятиях публику из разных стран: 6 мая на гала-ужине присутствовали гости из Армении, Грузии, Узбекистана и других стран. Кроме по-настоящему международной аудитории Big Art Festival аккумулирует разных, но невероятных артистов. Где ещё вы увидите в один вечер и на одной сцене Диму Билана и Басту? Поэтому лучшие столы на мероприятия гости бронируют за несколько недель до даты проведения.

Кстати, география у фестиваля в ближайшие месяцы впечатляющая: Порто Черво, Монако, Капри, Мармарис. Во всех этих городах в ближайшее время ожидается красивое и яркое событие от Максима Берина и Хорхе Иглесиаса. Официальным партнером фестиваля выступили PR-агентство Марины Ермошкиной «Ermoshkina PR&Event» и один из крупнейших застройщиков элитной недвижимости OMNIYAT.