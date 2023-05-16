Big Art Festival собирает невероятных артистов

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Дима Билан и Баста – именно те артисты, которые повышают планку любого мероприятия своим присутствием. «Атмосфера на концерте Big Art Festival в Atlantis the Royal была невероятно жаркая! Давно не выступал в Дубае и хочу сказать, что был очень тронут теплотой приема публики и градусом нашего взаимодействия. На таких мероприятиях буквально разбиваются все шаблоны: формат гала-ужина, но, тем не менее, я ощущал себя единым целым с гостями, которые танцевали и «зажигали» со мной на протяжении всего выступления! Спасибо за такой рок-н-ролл и горячий прием! Еще увидимся!» – поделился своими впечатлениями о выступлении Дима Билан.И действительно: Big Art Festival – это всегда не классический гала-ужин, атмосферное слияние артистов и гостей мероприятия. Берину и Иглесиасу удаётся объединять на своих мероприятиях публику из разных стран: 6 мая на гала-ужине присутствовали гости из Армении, Грузии, Узбекистана и других стран. Кроме по-настоящему международной аудитории Big Art Festival аккумулирует разных, но невероятных артистов. Где ещё вы увидите в один вечер и на одной сцене Диму Билана и Басту? Поэтому лучшие столы на мероприятия гости бронируют за несколько недель до даты проведения.Кстати, география у фестиваля в ближайшие месяцы впечатляющая: Порто Черво, Монако, Капри, Мармарис. Во всех этих городах в ближайшее время ожидается красивое и яркое событие от Максима Берина и Хорхе Иглесиаса. Официальным партнером фестиваля выступили PR-агентство Марины Ермошкиной «Ermoshkina PR&Event» и один из крупнейших застройщиков элитной недвижимости OMNIYAT.