Легко, доступно, сытно и натурально. РОСБИОТЕХ подготовил линейку продуктов для бойцов СВО

просмотров: 83

На начальной стадии были изготовлены по специальным рецептурам, обеспечивающим максимальное количество белка, следующие продукты:- фрикадельки из мяса куриного и говядины, с добавлением специй и овощей;- макароны по-флотски;- кусочки мяса курицы и говядины, предварительно обработанные по технологии "су-вид", т.е. в щадящем температурном режиме.Далее образцы этих продуктов были законсервированы с использованием вакуумной сублимационной сушки, которая позволяет максимально сохранить полезные вещества. Все продукты готовы к употреблению. При употреблении в сухом виде их нужно запивать водой, чаем или любой другой жидкостью. Как вариант можно предварительно на 5-10 минут продукт погрузить в воду и употреблять его в восстановленном виде.На следующем этапе по этой же технологии будут приготовлены сырники, творог с наполнителем, йогурты."Нам важно получить оценку тех, кто находится в зоне боевых действий. Услышать их отзывы и рекомендации, которые будут учтены для дальнейшего развития направления: продукты питания для людей с повышенными физическими и нервно-эмоциональными нагрузками". - прокомментировал доктор технических наук, профессор РОСБИОТЕХ Семенов Геннадий Вячеславович.13 апреля первая партия отправилась в войсковую часть 3500 дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Бойцы высоко оценили присланные образцы: "Легко, доступно, сытно и натурально. Спасибо!""Любая победа возможна только совместными усилиями и РОСБИОТЕХ, стоящий на страже продовольственной безопасности нашей страны, вносит посильный вклад в поддержку наших бойцов, тех кто сегодня сражается на передовой. Мы, безусловно, продолжим поддерживать наших ребят и развивать перспективные направления в области функционального питания". - и.о. ректора РОСБИОТЕХ Алексей Валерьевич Кучумов.Как отметила проректор РОСБИОТЕХ Наталья Сергеевна Мурина: "В работе над этим проектом участвовал практически весь университет. Так кафедрой Промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы была разработана оптимальная упаковка чтобы в полевых условиях ее можно было положить в карман и, в случае необходимости, использовать как кружку.Кафедры Технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов, Технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия разработали саму продуктовую линейку, а кафедра Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности провела оценку безопасности готовой продукции изготовленной в Лаборатории сублимационной сушки РОСБИОТЕХ.Безусловно, технология сублимации уже давно известна, однако мы постарались разработать такие блюда, которые будут полезны военнослужащим, участвующим в военных действиях".