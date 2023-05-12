WE-ON GROUP: CRM для HR сокращает срок для поиска людей на 50%

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Единая CRM система позволяет компаниям создать единую базу кандидатов, в которой сохраняются резюме будущих сотрудников, а также вся коммуникация с ними на каждом из этапов интервью. Более того, благодаря этой платформе предоставляется возможность создавать отчетность и анализировать скорость закрытия вакансий.«В нашей компании через корпоративный портал руководитель может создать заявку, учитывая индивидуальные предпочтения по будущему специалисту. После чего этап подбора сотрудников проходит по настроенной системе – поиск кандидата совершается через крупные платформы онлайн-рекрутинга и его резюме включается в CRM, – комментирует Елена Трофимова, HR директор компании WE-ON GROUP. – Данная система позволила нам сократить срок поиска сотрудников на 50%. Ранее через рекрутера могло проходить свыше 1 тыс. человек, что было чревато потерей перспективных кандидатов, а также дополнительными затратами на подбор персонала. Сейчас у нас под рукой находятся карточки потенциальных специалистов, которые показывают их степень соответствия требованиям компании».Учитывая масштабы компании, для охвата большого количества людей был необходим дальнейший переход на автоматизацию в рамках электронного документооборота. Благодаря этому сотрудник официально устраивается на работу прямо в день выхода, подписывая все документы в электронном формате. Такой подход также сэкономил ресурсы компании – раньше коллективом численностью около 400 человек занимались несколько специалистов делопроизводства, сейчас – один, без потери в качестве.Для большего удобства новых сотрудников в корпоративном портале создан модуль адаптации. В личном кабинете специалист видит все свои шаги и задачи, а онлайн помощник ежедневно присылает напоминания, необходимые ссылки и документы. Руководителям отделов и наставникам также приходит уведомление о выходе нового члена команды.«Благодаря этому нам удается оценить эффективность нового человека на испытательном периоде. Все задачи, совместно со сроками, ставятся в личном кабинете, там же есть возможность задать любые вопросы. Такая система предоставляет дополнительный комфорт в получении необходимой информации и напрямую влияет на продуктивность и уверенность наших специалистов», - резюмирует Елена Трофимова.