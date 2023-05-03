«Норникель» об изменении дивидендной политики: «Сложное решение, вызванное экстраординарными обстоятельствами»

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Предложение отказаться от выплаты итоговых дивидендов — вовсе не смена стратегических приоритетов «Норникеля», который исключительно добросовестно ведет себя по отношению к своим многочисленным акционерам, коих более 300 тысяч. Миноритарии горно-металлургического гиганта всегда получали выплаты — и на фоне пандемии коронавируса, и в условиях наращивания программы капвложений ГМК. Однако нынешняя ситуация — исключительная. И скрывать это от инвесторов компания не считает возможным. «Впервые за много лет менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды. Это сложное решение, которое вызвано экстраординарными обстоятельствами. Внешняя среда не только привела к ухудшению финансового состояния компании, но и поставила «Норникель» в условия высокой степени неопределенности», - поясняет финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.Если оперировать языком конкретных цифр, то ухудшение финансового состояния компании выражается, в том числе, в резком сокращении свободного денежного потока - сразу в 10 раз до 437 млн долларов. При этом чистый долг ГМК увеличился вдвое — до 9,7 млрд долларов - в том числе, за счет выплаты дивидендов за 2021 год. Соотношение чистого долга к EBITDA за этот период так же удвоилось - до 1.1х. Запас прочности позволяет «Норникелю» с оптимизмом смотреть в будущее, однако не замечать объективных трудностей, которые отражаются на финансовых показателях ГМК сегодня, невозможно. «Помимо уже реализованных негативных сценариев – снижение выручки, рост себестоимости, разрушение традиционных логистических цепочек, проблемы со сбытом и необходимость корректировки инвестпроектов – компания не исключает усиления внешнего давления. Среди возможных новых рисков – санкционное давление, в том числе на продукцию компании или любые металлы из РФ, а также снижение цен на нашу корзину металлов в связи с замедлением мировой экономики. Ожидаемое увеличение налоговой нагрузки и рост стоимости обслуживания долгового портфеля в этом году», - комментирует ситуацию Сергей Малышев.Следует подчеркнуть, что совет директоров «Норникеля» впервые принимал решение о дивидендах после окончания срока действия акционерного соглашения между холдингом «Интеррос» Владимира Потанина (35,95% акций ГМК), «Русалом» (26,25%), Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4%). Согласно прежнему договору, который истек 1 января 2023 года, на дивиденды должно было приходиться не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. При этом руководитель «Норникеля» Владимир Потанин уже не раз озвучивал свою позицию о необходимости сокращения выплат, привязав формулу расчета дивидендов к free cash flow - чтобы учитывать растущие инвестиции ГМК.А инвестиционная программа «Норникеля» действительно постоянно прирастает новыми значимыми проектами. Компания целенаправленно следует принципам своей стратегии устойчивого развития, которая предусматривает рост производства и поддержку перехода к «зеленой экономике». Не следует забывать о масштабных экологических инициативах, а также выполнении социальных обязательства перед жителями регионов, в которых расположены филиалы ГМК. «Компания продолжает выполнять все социальные обязательства и инвестиционную программу по ключевым стратегическим проектам и инициативам в российской Арктике. «Норникель» в полном объеме финансирует свою часть Комплексного плана развития Норильска. Уже в этом году «Норникель» планирует завершить первый этап ключевого экологического проекта, Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе, что позволит практически вдвое сократить выбросы диоксида серы в Норильске», - рассказал старший вице-президент «Норникеля».Выплата дивидендов для ГМК — не просто бизнес-история, а также социально значимый вопрос. Именно поэтому компания не исключает промежуточных выплат акционерам за текущий год — при условии, что денежный поток будет положительный, а уровень долговой нагрузки комфортный.