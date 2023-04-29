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Компания «Системы Автономной Энергии» разработала аккумуляторный блок для троллейбусов

Бизнес

Аккумуляторный блок для троллейбусов разработала компания «Системы Автономной Энергии» (САЭ). Это полностью отечественное решение взял на вооружение Челябинский завод городского электрического транспорта Группы Синара, запустив производство троллейбусов с автономным ходом. Машины оборудуются импортозамещенными батареями, их основное преимущество – рекордная гравиметрическая плотность энергии, показатель, который намного выше, чем у других существующих в настоящее время российских батарей, и не уступает зарубежным аналогам. Он составляет порядка 150 вт*ч/кг.

Компания «Системы Автономной Энергии» разработала аккумуляторный блок для троллейбусов


Завод в Челябинске приступил к сборке троллейбусов с новыми батареями, планируя выпустить в общей сложности 168 машин. Первая партия составит 98 единиц, из которых уже 20 в ближайшее время выйдет на маршруты. Тем самым со временем эти троллейбусы заменят парк устаревшего подвижного состава Челябинска полностью.

САЭ производит аккумуляторный блок, который является одним из лучших в мире решений по плотности энергии в своем классе. Он стал основой систем накопления энергии, созданных ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» (входит в холдинг СТМ). Об этом рассказал Антон Мухин, генеральный директор ООО «Системы Автономной Энергии», подчеркнув: достигнута максимально возможная в настоящее время локализация. Аккумулятор представляет собой компактное устройство весом 210 кг. Высота одной батареи, ставшей основой системы накопления энергии, составляет всего 141 мм. Система может эксплуатироваться в любую погоду благодаря функции встроенного подогрева и жидкостного охлаждения.

В троллейбус дополнительно устанавливается бортовое устройство для контроля изоляции – оно усиливает безопасность системы и защищает ее от возможных утечек тока. На эксплуатации системы накопления энергии позитивно отразится возможность контролировать состояние батарей удаленно с помощью облачной системы мониторинга.

Компания «Системы Автономной Энергии» (САЭ) входит в группу компаний «Итэлма». Продукция других предприятий ГК «Итэлма» также используется в челябинских троллейбусах, как и аккумуляторные батареи САЭ. Речь о ряде решений производителя в сфере телематики и бортового оборудования. Все это позволило заводу в Челябинске запустить серийный выпуск высокотехнологичных машин.

Группа компаний «Итэлма» – это проверенный временем поставщик. Так охарактеризовал партнера Николай Николаевич Пронин, заместитель генерального директора «Синара Транспортные Машины» и директор дивизиона «Городской общественный транспорт». Он подчеркнул: решения производителей сделали отечественный троллейбус примером инновационного импортозамещенного транспорта.