Компания «Системы Автономной Энергии» разработала аккумуляторный блок для троллейбусов

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Завод в Челябинске приступил к сборке троллейбусов с новыми батареями, планируя выпустить в общей сложности 168 машин. Первая партия составит 98 единиц, из которых уже 20 в ближайшее время выйдет на маршруты. Тем самым со временем эти троллейбусы заменят парк устаревшего подвижного состава Челябинска полностью.САЭ производит аккумуляторный блок, который является одним из лучших в мире решений по плотности энергии в своем классе. Он стал основой систем накопления энергии, созданных ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» (входит в холдинг СТМ). Об этом рассказал Антон Мухин, генеральный директор ООО «Системы Автономной Энергии», подчеркнув: достигнута максимально возможная в настоящее время локализация. Аккумулятор представляет собой компактное устройство весом 210 кг. Высота одной батареи, ставшей основой системы накопления энергии, составляет всего 141 мм. Система может эксплуатироваться в любую погоду благодаря функции встроенного подогрева и жидкостного охлаждения.В троллейбус дополнительно устанавливается бортовое устройство для контроля изоляции – оно усиливает безопасность системы и защищает ее от возможных утечек тока. На эксплуатации системы накопления энергии позитивно отразится возможность контролировать состояние батарей удаленно с помощью облачной системы мониторинга.Компания «Системы Автономной Энергии» (САЭ) входит в группу компаний «Итэлма». Продукция других предприятий ГК «Итэлма» также используется в челябинских троллейбусах, как и аккумуляторные батареи САЭ. Речь о ряде решений производителя в сфере телематики и бортового оборудования. Все это позволило заводу в Челябинске запустить серийный выпуск высокотехнологичных машин.Группа компаний «Итэлма» – это проверенный временем поставщик. Так охарактеризовал партнера Николай Николаевич Пронин, заместитель генерального директора «Синара Транспортные Машины» и директор дивизиона «Городской общественный транспорт». Он подчеркнул: решения производителей сделали отечественный троллейбус примером инновационного импортозамещенного транспорта.