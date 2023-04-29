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KAMA TYRES зафиксировал рост спроса на шины Viatti

Бизнес

Наступил сезон «классических вопросов» для автовладельцев: можно ли уже менять шины и каким моделям отдать предпочтение.
KAMA TYRES зафиксировал рост спроса на шины Viatti

Если на первый вопрос ответ понятен – нужно дождаться пока средняя температура в течение недели достигнет показателя +7 °C. То вот со вторым – выбор во многом зависит от предпочтений водителя. И, как выяснили эксперты «АВТОСТАТ», каждый третий автовладелец готов приобрести шины российского производства.

Так, в начале апреля 2023 года эксперты провели опрос, чтобы выяснить как российские автовладельцы относятся к китайским шинным брендам, готовы ли они перейти на новый для себя продукт. Исследование показало, что практически каждый второй респондент (56,2%) не готовы к покупке китайской «резины». При этом практически каждый пятый из опрошенных (22,7%) ответили: «Нет, никогда!», а 33,5% (фактически каждый третий) – высказали готовность к переходу на отечественные шины.

Рост спроса на торговые марки, произведенные в России, подтверждают и показатели реализации одного из лидеров отечественного рынка – Шинного комплекса KAMA TYRES. По данным производителя, по итогам собственных продаж в 2022 году в лидерах потребительских предпочтений находятся шины торговой марки Viatti (более 40% от всей реализованной продукции). А самой популярной летней линейкой в ассортименте компании являются легковые Viatti Strada Asimmetrico.

Популярность этой линейки объясняется как доступной ценой и широким типоразмерным рядом, так и достойными эксплуатационными характеристиками. Автовладельцы по итогам использования на российских дорогах отмечают оптимальное соотношение цена-качество, хорошую управляемость и износостойкость, адаптируемость под дорожное покрытие и устойчивость перед аквапланированием. К преимуществам также можно отнести ассиметричный рисунок протектора, упоминание которого зашифровано в названии линейки.