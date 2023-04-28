В редакторе таблиц «Р7-Офис» есть шаблон для подсчета расходов на питание

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В редакторе таблиц «Р7-Офис» опубликован шаблон, который позволяет вести бюджет расходов на продукты, чтобы узнать, какие продукты закупаются наиболее часто, и сколько денег на них уходит каждый месяц.Шаблон включает такие пункты, как категория продуктов (молочные продукты, напитки, фрукты и т.д.), название продукта, количество, цену за кг и место покупки. При желании шаблон можно скачать прямо из редактора.Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.