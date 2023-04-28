В редакторе таблиц «Р7-Офис» есть шаблон для подсчета расходов на питание

28 апреля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
20:48 | 28 апреля
Решения EcoFlow помогают оптимизировать процесс поиска людей
20:45 | 28 апреля
Эксперты «АГРИСОВГАЗ» выступили на Национальном форуме инфраструктурных компаний
17:00 | 28 апреля
На площадках СГУ провели юбилейный «Диктант Победы»
16:06 | 28 апреля
В Радищевском музее пройдет концерт «Народные песни России»
15:01 | 28 апреля
Воспитанники Хвалынской школы-интерната обучаются кулинарии
14:02 | 28 апреля
На здании школы села Раскатово установили мемориальную доску, увековечивающую память о земляках - участниках СВО
13:03 | 28 апреля
Команда Саратовской юношеской автошколы стала третьей на Всероссийских соревнованиях по автомногоборью
12:00 | 28 апреля
В Петровске заработала станция обезжелезивания воды
11:03 | 28 апреля
Сотрудничество Китайской Народной Республики и Саратовской области будет продолжено
10:30 | 28 апреля
В Саратове открылась выставка профессий
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В редакторе таблиц «Р7-Офис» есть шаблон для подсчета расходов на питание

Бизнес

Опубликован шаблон подсчета расходов на питание в «Р7-Офис».

В редакторе таблиц «Р7-Офис» опубликован шаблон, который позволяет вести бюджет расходов на продукты, чтобы узнать, какие продукты закупаются наиболее часто, и сколько денег на них уходит каждый месяц.

Шаблон включает такие пункты, как категория продуктов (молочные продукты, напитки, фрукты и т.д.), название продукта, количество, цену за кг и место покупки. При желании шаблон можно скачать прямо из редактора.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.