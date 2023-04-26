По итогам 2022 года KAMA TYRES выпускает 29% от всех производимых в России шин

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«В этом году KAMA TYRES празднует свое 50-летие. Вот уже пол века мы производим надежные шины, отвечающие требованиям потребителя, адаптированные к российским условиям эксплуатации. Наша продукция поставляется на крупнейшие автозаводы страны для первичной комплектации автомобилей. И из года в год все больше автовладельцев делают выбор в пользу шин, сошедших с наших конвейеров, о чем свидетельствуют результаты продаж. – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – По итогам 2022 года 29% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES – компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями. И мы не планируем останавливаться как в отношении наращивания объемов производства, так и выхода в новые сегменты».По итогам года объем реализации составил 12,3 млн штук шин. Около 91% продукции KAMA TYRES было реализовано внутри страны, из которых – 10% поставлено на автозаводы для комплектации новой автомобильной техники. Всего на экспорт было поставлено 9% продукции. География экспортных поставок по итогам 2022 г. насчитывает 37 стран дальнего и ближнего зарубежья.В 2022 году KAMA TYRES значительно расширил ассортимент выпускаемой продукции. Так, общее количество шин, освоенных в серийном производстве за отчетный период, составило 44 позиции (из них легковой и легкогрузовой ассортимент – 29 позиций, грузовые шины – 15 позиций).Компания вышла в новый для себя сегмент – было запущено серийное производство шин КАМА QUADRO ATM. Новая линейка шин разработана для эксплуатации на квадроциклах с возможностью регулирования внутреннего давления при движении в особо сложных условиях бездорожья. Направленный рисунок протектора с усиленными блоками обеспечивает высокие тяговые свойства при движении в сложных условиях бездорожья. Резиновая смесь протектора имеет повышенные прочностные характеристики и разработана с учетом движения в том числе по каменистым участкам дороги.Еще одной новинкой стала линейка KAMA TRACE – летние легкогрузовые шины, разработанные для эксплуатации на легких грузовиках и микроавтобусах. Дорожный рисунок протектора, оптимально подобранная конструкция и резиновые смеси обеспечивают высокий уровень надежности, безопасности и комфорта. При разработке особое внимание было уделено снижению показателя потребления топлива, внешнего и структурного шума и повышению ресурса эксплуатации.В грузовом сегменте были представлены новые грузовые ЦМК шины магистрального назначения торговой марки KAMA PRO: модели 315/70R22.5 NF102, 315/70R22.5 NR102 и 385/65R22.5 NT102. Отличительной особенностью всех моделей бренда является новая конструкция шин и применяемая рецептура резиновой смеси, благодаря которым улучшена характеристика топливной экономичности по сравнению с аналогичными шинами КАМА.Новые грузовые ЦМК шины FORZA – новое направление развития продукции KAMA TYRES. Данное направление позиционируется как недорогие шины бюджетного сегмента с цельнометаллокордной конструкцией, заполняющие нишу постепенно уходящих в историю шин комбинированной конструкции с текстильными слоями каркаса. Металлокордная конструкция каркаса позволяет повысить ключевые характеристики нагрузки/скорости и ходимости каркаса в эксплуатации. Для конкурентоспособности в бюджетном сегменте значение ресурса шин оптимизировано за счет ограничения глубины рисунка протектора и построения профиля шин.KAMA TYRES – один из лидеров отечественной шинной отрасли. Компания выпускает более 460 товарных позиций шин для всех видов автомобильного транспорта: легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, сельскохозяйственной и специальной техники – марок KAMA, KAMA PRO, Viatti.Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 29% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.