«Софтодром» отметил «Р7-Офис» в списке необходимых приложений для каждого бизнесмена
Мобильное приложение «Р7-Офис» вошло в список приложений, которые стоит иметь под рукой каждому бизнесмену по версии «Софтодром».
В число необходимых приложений для бизнеса вошли CRM, приложение с информацией о мерах поддержки бизнеса, сервис доставки, сканер документов, облачное хранилище, календарь, электронная подпись, мобильная касса и приложение для работы с документами «Р7-Офис».
Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.
В число необходимых приложений для бизнеса вошли CRM, приложение с информацией о мерах поддержки бизнеса, сервис доставки, сканер документов, облачное хранилище, календарь, электронная подпись, мобильная касса и приложение для работы с документами «Р7-Офис».
Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.