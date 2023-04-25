«Софтодром» отметил «Р7-Офис» в списке необходимых приложений для каждого бизнесмена

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В число необходимых приложений для бизнеса вошли CRM, приложение с информацией о мерах поддержки бизнеса, сервис доставки, сканер документов, облачное хранилище, календарь, электронная подпись, мобильная касса и приложение для работы с документами «Р7-Офис».Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.