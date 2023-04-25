25 апреля 2023 ВТОРНИК
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XXII молодежные Дельфийские игры России выходят на финишную прямую
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Делегация Саратовской области – на Иннопроме
16:02 | 24 апреля
В следующем году два района области полностью решат проблему аварийного жилья
15:04 | 24 апреля
Саратовцы могут создать экологический герб региона
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В Саратовской области открылась навигация внутреннего водного транспорта
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Тренер-преподаватель школы «РиФ» Николай Кирпичников признан лучшим тренером по итогам 2022 года
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Мастера муниципальных образований Саратовской области создадут вышитую карту региона
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СГТУ вошел в число российских вузов, выпускающих самых востребованных специалистов
10:00 | 24 апреля
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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«Софтодром» отметил «Р7-Офис» в списке необходимых приложений для каждого бизнесмена

Бизнес
Мобильное приложение «Р7-Офис» вошло в список приложений, которые стоит иметь под рукой каждому бизнесмену по версии «Софтодром».



В число необходимых приложений для бизнеса вошли CRM, приложение с информацией о мерах поддержки бизнеса, сервис доставки, сканер документов, облачное хранилище, календарь, электронная подпись, мобильная касса и приложение для работы с документами «Р7-Офис».

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.