Компания TCL стала одним из победителей премии Red Dot Award 2023

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Каждая из удостоенных высокой награды моделей является выдающимся решением в сфере домашних развлечений для потребителей по всему миру благодаря иммерсивному объемному звуку, идеально подходящему для телевизоров TCL Mini LED QLED.Основанная более 60 лет назад премия Red Dot является всемирно признанной международной наградой и эталоном в сфере дизайна. Линейка саундбаров для домашних кинотеатров TCL серии S6 представляет собой три модели, сочетающие великолепный дизайн и инновационные технологии, каждая из которых может быть использована в любых жилых помещениях. Совместная работа саундбара, сабвуфера и колонок-сателлитов создает звук с минимальными искажениями. Богатую структуру звука и непередаваемые ощущения для пользователя обеспечивает высокая мощность саундбаров S645W, S643W и S642W, составляющая 300 Вт, 240 Вт и 200 Вт соответственно.В изящной 2,1-дюймовой модели TCL S642W работают два канала объемного звучания и сабвуфер мощностью 60 Вт. Благодаря им слушатели могут оценить отличное качество звука и мощные басы. Мощный и компактный 3,1-дюймовый саундбар TCL S643W имеет впечатляющее звучание благодаря отвечающему за глубину звука сабвуферу 70 Вт. Более насыщенный звук идет из трех широкополосных динамиков, лучшее восприятие диалогов создают центральные колонки.Полностью окунуться в атмосферу происходящего на экране действия даст возможность звучание мощного 5,1-дюймового TCL S645W с пятью каналами объемного звучания, двумя сателлитами и сотрясающим землю сабвуфером. Большое количество каналов создает наиболее мощный и объемный звук, глубины которому добавляет 5,5-дюймовый сабвуфер мощностью 70 Вт, делая звук особо впечатляющим.Для большего удобства все модели саундбаров имеют функцию беспроводного подключения. Саундбары TCL серии S6 позволяют воспроизводить звук из любого источника входного сигнала за счет беспроводного подключения по Bluetooth версии 5.3 для прослушивания музыки и благодаря голосовому помощнику.