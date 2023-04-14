В «Городской ярмарке вакансий» в Калужской области принял участие «АГРИСОВГАЗ»

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В этом году «Городская ярмарка вакансий» состоялась в Доме ученых наукограда. В мероприятии приняли участие более 30 крупнейших работодателей области, вакансии искали около 900 человек. Среди посетителей были как студенты, ищущие подработку, так и квалифицированные работники со стажем.Компания «АГРИСОВГАЗ», являющаяся поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики (энергетика, сельское хозяйство, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство), стала одним из значимых участников мероприятия. Специалисты группы подбора персонала рассказали о текущих вакансиях и провели первоначальные собеседования.Примечательно, что компания готова не просто принимать на работу новых сотрудников, но и обучать заинтересованных кандидатов, помогать им в дальнейшем развитии их профессиональных навыков. С апреля 2021 года начал работать учебно-курсовой комбинат «АГРИСОВГАЗ». В рамках программ обучения занятия ведут не только преподаватели, но и специалисты из числа инженерно-технических работников компании, которые обладают знаниями и многолетним опытом работы на российских предприятиях большого масштаба. Современные программы обучения, оптимальное соотношение теории и практики в дополнение к существующей системе наставничества помогут подготовить увлеченных и вовлеченных работников, заинтересованных в профессиональном росте.Также в компании «АГРИСОВГАЗ» есть ряд программ социальной поддержки сотрудников, таких как льготное питание, корпоративный транспорт и ДМС. Они позволят новым сотрудникам органично присоединиться к команде производственного комплекса, а также помогут сделать их работу максимально комфортной и продуктивной.ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования. Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте:www. agrisovgaz.ru