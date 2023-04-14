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Сбербанк выдал малому бизнесу Крыма более 230 миллионов рублей в кредит

Бизнес


Более 400 предпринимателей, ведущих свой бизнес в Республике Крым, открыли расчетный счет в Сбербанке с момента начала обслуживания банком юридических лиц на полуострове. За это же время компании малого и микробизнеса в Крыму получили кредиты на сумму свыше 230 млн рублей.


В целях повышения доступности кредитования для предпринимателей Крыма Сбербанк и Крымский гарантийный фонд заключили соглашение о предоставлении фондом своего поручительства по кредитным сделкам жителям Республики.

Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Чтобы помочь развитию бизнеса на полуострове, Сбербанк находит новых партнеров. Крымский гарантийный фонд может выдать предпринимателю поручительство в размере до 70% от объёма финансирования в сумме до 50 млн рублей на заёмщика. В результате предприятие получит кредит, даже если у него не хватает залога. Так что подписанное нами соглашение ― важный драйвер развития экономики региона».

На сегодняшний день более 3,5 тыс. владельцев бизнеса и организаций Севастополя и Республики Крым уже обслуживаются в Сбербанке. В системе интернет-банкинга СберБизнес корпоративные клиенты могут самостоятельно рассчитать свой кредитный потенциал и подать заявку на кредит.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.