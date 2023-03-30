30 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 марта
В регионе пройдет XIX областной кинофестиваль «ЭКРАН И ВРЕМЯ»
17:30 | 30 марта
Житель Энгельсского района перевел мошенникам почти 10 миллионовлей.
17:00 | 30 марта
УВМ ГУ МВД России по Саратовской области информирует
16:00 | 30 марта
Роль городских агломераций обсудили на заседании Дискуссионного клуба
15:04 | 30 марта
В музее краеведения о космосе рассказывают куклы
14:36 | 30 марта
Эксперты организуют «открытые отборы» персонала для предприятий приоритетных отраслей
14:02 | 30 марта
Активное долголетие - главное направление в системе поддержки пожилых людей
13:01 | 30 марта
Стартовал проект по реформированию поликлиник Саратова
12:39 | 30 марта
В Саратове прошло совещание на тему оказания помощи вынужденно покинувшим ДНР и ЛНР
12:34 | 30 марта
Для саратовских товаропроизводителей расширяют рынки сбыта продукции в крупных торговых сетях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Компания EcoFlow представила на V международном форуме Digital Almaty новые решения

Бизнес

Компания EcoFlow, эксперт в сфере возобновляемой энергетики, продемонстрировала свои портативные зарядные станции в рамках международного форума Digital Almaty.
Компания EcoFlow представила на V международном форуме Digital Almaty новые решения


«Digital Almaty» — крупнейшее мероприятие в сфере инновационных технологий на территории СНГ, которое проходит с участием представителей бизнеса, международных экспертов и IT-сообщества. Его цель – обеспечить диалог на глобальном и региональном уровнях, а также обменяться опытом в сфере цифровой трансформации.

В этом году компания EcoFlow впервые приняла участие в форуме, в рамках которого представила зарядные станции DELTA 2 и RIVER 2 – практически бесшумные устройства, подходящие для бытового использования без постоянного доступа к электрической сети. Они не нуждаются в дозаправке топливом в отличие от ближайших альтернативных решений — бензиновых и дизельных генераторов. Портативные зарядные станции EcoFlow можно использовать как для подзарядки бытовых устройств в домашних условиях, так и во время кемпинга или путешествий.

Айдос Искаков, руководитель отдела продаж компании EcoFlow в СНГ

«В 2023 году более 15 тысяч человек из 30 стран мира приняли участие в форуме Digital Almaty. Компания EcoFlow, разработчик решений в сфере «зеленой» энергетики, представила обновленные портативные зарядные станции, решающие проблему энергоснабжения в широком диапазоне мощностей. Удобство и безопасность пользователей всегда являются основным приоритетом работы компании EcoFlow, поскольку миссия нашей компании — поставлять качественные продукты, которые расширяют возможности потребителей и позволяют оставаться на связи даже в ситуациях с ограниченным доступом к электричеству».

На мероприятии все желающие смогли получить информацию об устройствах от компании EcoFlow, их функциях и преимуществах.

О компании EcoFlow:

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.

Для получения дополнительной информации посетите сайт компании EcoFlow.