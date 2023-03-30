Компания EcoFlow представила на V международном форуме Digital Almaty новые решения

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«Digital Almaty» — крупнейшее мероприятие в сфере инновационных технологий на территории СНГ, которое проходит с участием представителей бизнеса, международных экспертов и IT-сообщества. Его цель – обеспечить диалог на глобальном и региональном уровнях, а также обменяться опытом в сфере цифровой трансформации.В этом году компания EcoFlow впервые приняла участие в форуме, в рамках которого представила зарядные станции DELTA 2 и RIVER 2 – практически бесшумные устройства, подходящие для бытового использования без постоянного доступа к электрической сети. Они не нуждаются в дозаправке топливом в отличие от ближайших альтернативных решений — бензиновых и дизельных генераторов. Портативные зарядные станции EcoFlow можно использовать как для подзарядки бытовых устройств в домашних условиях, так и во время кемпинга или путешествий.Айдос Искаков, руководитель отдела продаж компании EcoFlow в СНГ«В 2023 году более 15 тысяч человек из 30 стран мира приняли участие в форуме Digital Almaty. Компания EcoFlow, разработчик решений в сфере «зеленой» энергетики, представила обновленные портативные зарядные станции, решающие проблему энергоснабжения в широком диапазоне мощностей. Удобство и безопасность пользователей всегда являются основным приоритетом работы компании EcoFlow, поскольку миссия нашей компании — поставлять качественные продукты, которые расширяют возможности потребителей и позволяют оставаться на связи даже в ситуациях с ограниченным доступом к электричеству».На мероприятии все желающие смогли получить информацию об устройствах от компании EcoFlow, их функциях и преимуществах.О компании EcoFlow:Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.Для получения дополнительной информации посетите сайт компании EcoFlow.