Грузовые ЦМК шины KAMA PRO NF102 рационально расходуют топливо

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KAMA TYRES продолжает работу над расширением своего предложения для грузовых машин и автобусов. Новинкой ассортимента стала шина KAMA PRO NF 102, которая после серии успешных ресурсных тестов вышла в серийное производство. Напомним, что под брендом KAMA PRO компания выпускает высокотехнологичные шины нового поколения, спроектированные для установки на грузовики и автобусы, работающие на дорогах магистрального назначения. А это значит, что они должны быть способны выдерживать высокие нагрузки на больших пробегах.Таких характеристик модели KAMA PRO NF 102 разработчикам удалось достичь за счет внедрения новых производственных технологий. Технологические решения позволяют выпускать шины с оптимизированным профилем протектора на основе прогрессивных резиновых смесей для увеличенного срока службы. Производственные ноу-хау, а также тщательный контроль качества сырья и готовой продукции помогли компании адаптировать модель KAMA PRO NF 102 для работы под нагрузкой до 4000 кг на одно колесо. Что важно: новые шины отличаются сниженной массой, а это способствует сокращению расхода топлива. По информации производителя, данный показатель снижается на 10% в сравнении с шинами других линеек KAMA PRO.При этом новая модель KAMA PRO NF 102 наследует эксплуатационные характеристики, свойственные всей линейке KAMA PRO, — комфорт и устойчивость в движении при сохранении эффективного сцепления с дорожным полотном. Как результат — грузовой автомобиль, оснащенный шинами KAMA PRO NF 102, демонстрирует уверенное и безопасное поведение на дороге даже в сложных зимних условиях, эффективно выполняет свои задачи, показывает максимальные ходовые характеристики и при этом рационально расходует топливо.Тесты показали эффективность KAMA PRO NF 102Важный этап вывода на рынок продукции бренда KAMA PRO — это лабораторные и полевые испытания. Успешные тесты — это фактически пропуск шин на серийный конвейер, и модель KAMA PRO NF 102, которую специалисты «Научно-технического центра «Кама» испытали совместно с техническими экспертами одного из крупнейших российских производителей грузового транспорта.Серия испытаний на практике показала эффективность и высокий ресурс шин KAMA PRO NF 102, а также их способность обеспечить надежное и экономически эффективное функционирование всего парка грузовых машин. Сначала производитель наладил выпуск наиболее востребованного типоразмера — 315/70 R22.5. В ближайших планах компании – расширение ассортимента типоразмеров шин KAMA PRO NF 102.Таким образом, разработчики KAMA TYRES уже сейчас предлагают российским компаниям проверенные и эффективные решения для оптимального содержания своих автопарков за счет использования шин с увеличенным сроком эксплуатации, способных внести ощутимый вклад в обеспечение топливной экономичности.Источник: https://китайские-автомобили.рф/2023/02/28/shiny-kama-pro-nf102-proshli-test-na-rossijskih-dorogah/