25 марта 2023 СУББОТА
Новости
18:30 | 24 марта
Продолжаются работы по установке новых дорожных знаков
18:00 | 24 марта
Саратовская область – активный участник федеральных проектов в сфере образования
17:43 | 24 марта
Опубликована программа XXXVI​ Собиновского международного музыкального фестиваля
17:36 | 24 марта
Виталий Очкаласов рассказал об успешном развитии Кавказского района в прошедшем году
17:03 | 24 марта
Для подростков разработана программа с возможностью временного трудоустройства
16:00 | 24 марта
Началось строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта
15:02 | 24 марта
В Год педагога и наставника пройдет первый форум директоров школ региона
14:04 | 24 марта
На соревнованиях спорта ЛИН по плаванию саратовцы завоевали 3 медали
13:00 | 24 марта
В регионе выберут лучших предпринимателей
12:30 | 24 марта
"Анна Каренина" в саратовской Драме: "кафедра, с которой можно много сказать миру добра"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Грузовые ЦМК шины KAMA PRO NF102 рационально расходуют топливо

Бизнес
Российская марка KAMA TYRES продолжает развитие ассортимента шин для грузовых автомобилей и автобусов. Очередной новинкой стала модель KAMA PRO NF102, которая уже прошла испытание на российских дорогах и продемонстрировала свою эффективность и надежность.
Грузовые ЦМК шины KAMA PRO NF102 рационально расходуют топливо






KAMA TYRES продолжает работу над расширением своего предложения для грузовых машин и автобусов. Новинкой ассортимента стала шина KAMA PRO NF 102, которая после серии успешных ресурсных тестов вышла в серийное производство. Напомним, что под брендом KAMA PRO компания выпускает высокотехнологичные шины нового поколения, спроектированные для установки на грузовики и автобусы, работающие на дорогах магистрального назначения. А это значит, что они должны быть способны выдерживать высокие нагрузки на больших пробегах.

Таких характеристик модели KAMA PRO NF 102 разработчикам удалось достичь за счет внедрения новых производственных технологий. Технологические решения позволяют выпускать шины с оптимизированным профилем протектора на основе прогрессивных резиновых смесей для увеличенного срока службы. Производственные ноу-хау, а также тщательный контроль качества сырья и готовой продукции помогли компании адаптировать модель KAMA PRO NF 102 для работы под нагрузкой до 4000 кг на одно колесо. Что важно: новые шины отличаются сниженной массой, а это способствует сокращению расхода топлива. По информации производителя, данный показатель снижается на 10% в сравнении с шинами других линеек KAMA PRO.

При этом новая модель KAMA PRO NF 102 наследует эксплуатационные характеристики, свойственные всей линейке KAMA PRO, — комфорт и устойчивость в движении при сохранении эффективного сцепления с дорожным полотном. Как результат — грузовой автомобиль, оснащенный шинами KAMA PRO NF 102, демонстрирует уверенное и безопасное поведение на дороге даже в сложных зимних условиях, эффективно выполняет свои задачи, показывает максимальные ходовые характеристики и при этом рационально расходует топливо.

Тесты показали эффективность KAMA PRO NF 102

Важный этап вывода на рынок продукции бренда KAMA PRO — это лабораторные и полевые испытания. Успешные тесты — это фактически пропуск шин на серийный конвейер, и модель KAMA PRO NF 102, которую специалисты «Научно-технического центра «Кама» испытали совместно с техническими экспертами одного из крупнейших российских производителей грузового транспорта.

Серия испытаний на практике показала эффективность и высокий ресурс шин KAMA PRO NF 102, а также их способность обеспечить надежное и экономически эффективное функционирование всего парка грузовых машин. Сначала производитель наладил выпуск наиболее востребованного типоразмера — 315/70 R22.5. В ближайших планах компании – расширение ассортимента типоразмеров шин KAMA PRO NF 102.

Таким образом, разработчики KAMA TYRES уже сейчас предлагают российским компаниям проверенные и эффективные решения для оптимального содержания своих автопарков за счет использования шин с увеличенным сроком эксплуатации, способных внести ощутимый вклад в обеспечение топливной экономичности.

Источник: https://китайские-автомобили.рф/2023/02/28/shiny-kama-pro-nf102-proshli-test-na-rossijskih-dorogah/
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код