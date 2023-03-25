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ЖК City Bay стал обладателем золотого сертификата Urban Grade

Бизнес
На презентации Urban Grade, где проекту City Bay был вручен "золотой" сертификат, выступил директор по отделке и благоустройству MR Group Михаил Филон
ЖК City Bay стал обладателем золотого сертификата Urban Grade


Жилой комплекс City Bay от MR Group стал первым обладателем "золотого" сертификата Urban Grade – нового продукта для застройщиков, целью которого является всесторонняя независимая проверка жилых зданий и внутренних помещений с точки зрения класса, безопасности и качества строительства, сообщает пресс-служба MR Group.

21 марта оргкомитет Urban Awards презентовал участникам рынка новую российскую систе-му сертификации. Создатели Urban Grade сделали акцент на универсальном своде критериев, куда наряду с энергоэффективностью и "зелеными" стандартами входят также ключевые потребительские характеристики, от оценки локации до архитектурных и планировочных решений, от благоустройства до инфраструктурной составляющей, от инженерии до "ум-ных" решений и технического оснащения. Тщательной проверке также подлежит вся документация проекта.

В рамках тестирования нового продукта организаторы отобрали наиболее яркие проекты в области строительства. По итогам проверки первым обладателем "золотого" сертификата Urban Grade стал жилой комплекс City Bay, который возводится компанией MR Group на бе-регу Спасского затона Москвы-реки, рядом со станцией МДЦ "Трикотажная" и зеленым массивом парка Покровское-Стрешнево.

На презентации Urban Grade, где проекту City Bay был вручен "золотой" сертификат, выступил директор по отделке и благоустройству MR Group Михаил Филон.

"В нашей компании разработаны собственные стандарты проектирования объектов и для работы с подрядчиками. Эти стандарты занимают сотни страниц и содержат очень много сверхнормативных требований, реализация которых требует определенного мастерства. Нашим партнерам, задействованным в процесс, приходится подстраиваться под наши высокие требования. Развитие сертификации позволит участникам процесса привыкнуть к по-вышенным требованиям и как следствие – работать станет легче всем, а наглядный конеч-ный результат станет поводом для гордости. Тем более, тщательно сверять ожидаемое и реальность – это правильно и честно по отношению к нашим клиентам. MR Group, безусловно, поддерживает сертификацию Urban Grade, и мы рады тому, что наш проект City Bay стал обладателем золота в пилотной экспертизе", – отметил Михаил Филон.

"При существующем уровне конкуренции в жилом девелопменте потребительская сертифи-кация Urban Grade – один из важнейших факторов поддержки спроса, повышения конкурен-тоспособности бренда и прибыльности бизнеса, – рассказала генеральный директор Urban Awards Ольга Хасанова. – Проекты проверяет команда профессионалов с более чем 10-ти летним опытом работы на рынке. В их числе строители, инженеры, специализированные оценщики и т.д. Строящиеся объекты оцениваются трижды на разных этапах строительной готовности. Наличие "золотого" сертификата City Bay – гарантия для покупателя, что проект соответствует своему классу и самым строгим критериям качества. После завершения строительства проект получит подтверждение своего статуса и соответствующую фасадную таб-личку".

В составе проекта City Bay четыре жилых квартала (Atlantic, Pacific, Indian, North). Концеп-цию проекта разработала звездная команда: архитектурная часть создана бюро Kamen, ланд-шафтная – бюро ARTEZA. Территория City Bay включает участок благоустроенной набережной, значительная часть площади комплекса отведена под зеленые зоны и парковые пространства.
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