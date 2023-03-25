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Чаеторговцев России приглашают на II ежегодную онлайн-конференцию

Бизнес

Отличные новости для владельцев магазинов чая, кофе и прочей специализированной розницы, кого интересует тема развития продаж и обучения персонала.

Чаеторговцев России приглашают на II ежегодную онлайн-конференцию

26 апреля Санкт-Петербургская компания Унция (ТМ Унция / ТМ Vintage) – лидер продаж развесного чая и кофе в стране – планирует провести II ежегодную онлайн-конференцию, направленную на обмен опытом чаеторговцев друг с другом по вопросам развития розничного персонала.

Первая конференция чаеторговцев проходила летом 2022 года, и на нее зарегистрировалось более 117 компаний из 63 городов России. Основной темой этого мероприятия стала подготовка к новогоднему сезону, вопросы импорта и ценообразования в современных реалиях. Конференция 2022 проходила 3,5 часа. По ее итогам были получены только положительные отклики от участников, достигнуты договоренности о повторении подобного форума в 2023 году, сформировано сообщество чаеторговцев в Telegram.

На 2023 год компания Унция запланировала проведение сразу двух конференций. Осенняя конференция будет традиционно посвящена подготовке к новогоднему сезону – как самому важному периоду, когда чайный магазин может заработать до 70% всей годовой прибыли. Участники весенней конференции получат возможность провести лето – «чайный несезон» – с максимальной пользой, обучая персонал развитию продаж, что позволит добиваться максимальной маржи в сезон.

Приглашаем владельцев магазинов чая, кофе или тех, кто только планирует открыть свой магазин, принять участие во II ежегодной весенней онлайн-конференции чаеторговцев. Тема конференции: «Как увеличить продажи в чайном магазине. Делимся практиками друг с другом». Дата проведения – 26 апреля, 11.00 – 14.30. Участие будет полезно управляющим и/или владельцам магазина чая и кофе. А также тем, кто начинает бизнес и собирается открыть чайный магазин.

Среди заявленных тем:

Мотивация персонала. Типы и принципы системы мотивации. Что у нас работает, а что нет. Как используем метод «Тайного покупателя».

Развитие персонала, возможности и трудности. Практические примеры из ежедневной работы.

Как научить продавцов выявлять потребность покупателя. Поделимся научно проверенной информацией, как тот или иной продукт закрывает потребность.

Прочитать подробнее об онлайн-конференции чаеторговцев и при желании зарегистрироваться на нее бесплатно можно на сайте https://conf2023.tea-coffee.info.