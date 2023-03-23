Екатерина Давыдова запустила сервис аренды эксклюзивных автомобилей Sunday

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«Каждый автомобиль подбирался тщательно и с пристальным вниманием. К бизнесу мы относимся с любовью и стараемся вкладывать душу во все, что мы делаем», — признаётся сама Екатерина Давыдова.На мероприятии собрались друзья Давыдовой и представители бизнес-сообщества Дубая. Презентацию Sunday блестяще провел известный шоумен Александр Белов, а за качественную музыку и атмосферу отвечал диджей Денис Агамиров. Поздравить Екатерину заехали ее близкие друзья - певец МОТ с женой Марией Мельниковой. Матвей и Мария уже стали постоянными клиентами Sunday и с удовольствием пользуются услугами компании во время поездок в Дубай.Кроме того, в этот вечер на сцену вышли и бизнес-партнеры компании Sunday, которые также рассказали гостям о деятельности своих компаний в Дубае.Роскошные автомобили поддержали и роскошные яхты: одним из партнёров мероприятия выступили MEGAYACHTING (Основательница компании - Corina Harea) — консалтинговая компания, специализирующаяся на шикарных яхтах.PR-агент Марина Ермошкина презентовала открытие своего агентства «ERMOSHKINA PR&Event» в Дубае. Также партнёром мероприятия стало новое приложение D4Y — Dubai for You, позволяющее в режиме реального времени видеть на карте своих друзей, находящихся в Дубае.Планированием вечера занималась известный московский организатор Виктория Звездикова. А моделей предоставило агентство ZHARA Models.Вечер продолжился на открытой веранде Caesars Palace под выступление кавер-группы DAVINCI, звон игристого, изысканные закуски и зажигательные танцы гостей. Апогеем торжественного открытия компании «Sunday» стало появление эффектного торта в виде жёлтого Lamborghini Urus - одного из символов Sunday.