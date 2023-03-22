EcoFlow познакомила со своими новинками гостей международной выставки «Московское Боут Шоу»

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«Московское Боут Шоу» — это ведущее в индустрии мероприятие, на котором ежегодно в течение 15 лет собираются представители яхтенного бизнеса, специалисты отрасли и поклонники водных видов спорта и активностей на воде. В 2023 году выставку посетили более 110 экспонентов из 13 регионов России.Как отметил руководитель отдела продаж компании EcoFlow в СНГ Айдос Искаков, представители яхтенного бизнеса проявили высокий интерес к новым продуктам компании. «Московское Боут Шоу» – уникальный проект, который яхтенную индустрию охватывает максимально широко, поэтому в EcoFlow уверены: использование кондиционера Wave 2 и холодильника Glacier обеспечит любителям водного отдыха и яхтсменам более комфортные условия.