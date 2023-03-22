22 марта 2023 СРЕДА
Новости
17:00 | 22 марта
В аэропорту «Гагарин» идет подготовка к работе в весенне-летний период
16:15 | 22 марта
Завершен набор волонтеров на Дельфийские игры
15:54 | 22 марта
Абитуриенты познакомились с Высшей школой индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ
15:00 | 22 марта
Дьяковский лес в Саратовской области станет национальным парком
14:02 | 22 марта
Саратовцев приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе
13:03 | 22 марта
На базе СГЮА создан координационный центр по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов
12:00 | 22 марта
Выпускников профильных российских вузов ждут на предприятиях Саратова
11:06 | 22 марта
Саратовских педагогов приглашают на Всероссийский форум
10:04 | 22 марта
В музее проведут мастер-класс по созданию кукол-оберегов
09:00 | 22 марта
Производитель конвейеров модернизировал производство на 100 млн рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В «Р7-Офис» предусмотрена функция автоматического выставления счета клиентам

Бизнес

Для этих целей в решении предусмотрена специальная функция.

Чтобы создать новый счет, нужно зайти в модуль CRM и в колонке слева выбрать раздел «Счета». После этого откроется окно с формой, которая включает номер счета, дату выставления, имя покупателя и получателя, срок оплаты, язык счета, валюту, номер заказа, примечания, а также товары и услуги. Все эти данные необходимо заполнить для создания нового счета. После этого готовый счет останется только отправить нужному клиенту.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.