В «Р7-Офис» предусмотрена функция автоматического выставления счета клиентам

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Чтобы создать новый счет, нужно зайти в модуль CRM и в колонке слева выбрать раздел «Счета». После этого откроется окно с формой, которая включает номер счета, дату выставления, имя покупателя и получателя, срок оплаты, язык счета, валюту, номер заказа, примечания, а также товары и услуги. Все эти данные необходимо заполнить для создания нового счета. После этого готовый счет останется только отправить нужному клиенту.Российский офисный пакет «Р7-Офис» — это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.