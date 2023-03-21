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«Интерлизинг» сообщил о действии государственной программы льготного лизинга

Бизнес

Компания «Интерлизинг» начала работу по государственной программе льготного лизинга от Минпромторг РФ.


В 2023 году по программе государственной поддержки доступна субсидия 10% или 15% от стоимости предмета лизинга с НДС. Субсидия 15% предоставляется при передаче техники на территории Республики Карелии, Республики Коми, Архангельской области, Калининградской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Крым, г. Севастополя, а также субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского ФО.

Программа распространяется на новую строительную, дорожно-строительную, коммунальную, сельскохозяйственную технику и оборудование для лесного хозяйства, продукции машиностроения, для пищевой и перерабатывающей промышленности российской сборки, произведенные не ранее 2020 года.

В этом году в программу были внесены некоторые изменения. Например, скорректирован список предметов лизинга, которые входят в программу: исключена вся техника на шасси и прицепная техника, добавлены некоторые виды специализированной техники.

Для клиентов компании доступны любые виды графиков платежей с авансовым платежом от 0% на срок от 12 месяцев.

Программа действительна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Срок действия

Подать заявку на получение специализированной техники и оборудования в лизинг на льготных условиях можно на официальном сайте «Интерлизинг».