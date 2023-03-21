Новым операционным директором направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ стал Дмитрий Рындин

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Дмитрий Рындин в команде ТЕХНОНИКОЛЬ уже почти 20 лет — с 2003 года. Он начал свой путь в Торговой сети ТЕХНОНИКОЛЬ с должности менеджера. В начале 2004 года был переведен на должность руководителя направления «Гибкая черепица» Центрального региона Торговой сети ТЕХНОНИКОЛЬ. В 2006 году возглавил направление по продажам скатной кровли, а в 2009 году был назначен на должность коммерческого директора направления «Скатная кровля и холст». Более десяти лет Дмитрий Рындин отдал именно этой работе, позволившей ему проявить себя и раскрыться как руководителю. Именно в этот период ТЕХНОНИКОЛЬ вышла на первое место по гибкой черепице в России и Европе. Дважды Дмитрий Рындин признавался лучшим коммерческим директором ТЕХНОНИКОЛЬ.Теперь Дмитрий возглавляет направление «Полимерная изоляция» предприятия, в составе которого производят эффективную теплоизоляцию XPS для частного, промышленно-гражданского и дорожно-транспортного строительства. Производство экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ сегодня — это 9 производственных площадок и амбициозные планы по расширению.Свои главные задачи как руководителя направления Дмитрий Рындин видит так: «Первоочередные цели — это обеспечение безопасной и эффективной работы вверенного в управление подразделения. Оперативные задачи на ближайшее время — строительство и запуск трех новых заводов».Кредо Дмитрия — «Честным быть выгодно». «Мне важно постоянное движение вперед,развитие, постановка новых более значимых целей, сплочение коллектива, мотивация и понимание, что большая цель объединяет», — говорит он.