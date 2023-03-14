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TCL удвоит производство кондиционеров премиум-класса благодаря производственному комплексу в Ухане

Бизнес
Удвоить производство кондиционеров премиум-класса сможет компания TCL. Ведущий производитель потребительской электроники и один из главных игроков в мировой телевизионной индустрии успешно реализует проект строительства умного промышленного комплекса в Ухане (TCL Wuhan Intelligent Industrial Park), завершив первую стадию. Благодаря этому годовая производственная мощность комплекса увеличилась до шести миллионов устройств.
TCL удвоит производство кондиционеров премиум-класса благодаря производственному комплексу в Ухане



В проект умного промышленного комплекса по производству кондиционеров TCL в Ухане инвестировано 497 млн долларов США. Вся производственная система обустроена на территории площадью свыше 390 тыс. кв. м. Это R&D, умное производство и умная логистика. Поставки кондиционеров TCL класса премиум отсюда осуществляются в более 160 стран мира.

В промышленном комплексе задействованы большие данные, технология AIoT (искусственный интеллект вещей), машинное обучение. Непосредственно специалистами TCL разработано 60% системы автоматизации производства. Всё вместе дает возможность сократить производственные затраты, сделать работу более эффективной, улучшить качество продукции.

В новом уханьском комплексе TCL применяет как умные технологии, так и создает условия для устойчивого развития на протяжении всего производственного процесса. В значительной степени парк работает за счет применения солнечной энергии, контролируется системой управления энергопотреблением (EMS), получает питание от интеллектуальной системы гидратации. Как результат – снижение количества углеродных выбросов и общего потребления энергии.

Компания TCL создала глобальную производственную сеть по выпуску кондиционеров высокого качества. За 20 лет деятельности по этому направлению TCL построила 10 производственных баз в Китае, Бразилии и Индонезии с общей производственной мощностью более 30 миллионов устройств. Потребителям многих стран сегодня доступны такие модели кондиционеров, как Fresh Air 1.0, Gentle Cool, Elite, Q-Series.

Второе поколение технологии кондиционеров TCL Fresh Air, которая выводит качество окружающего воздуха на иной уровень, компания представила на выставке CES 2023.