Программный продукт UseBus ГК «Юзтех» вошел в софтовый портфель «Марвел-Дистрибуции»

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Отечественный программный продукт класса ESB (Enterprise Service Bus), разработанный специалистами «Юзтех», предназначен для крупных корпораций и компаний госсектора. Обеспечивая быструю и гибкую интеграцию приложений с платформами и экосистемами как российских, так и зарубежных разработчиков, он служит центром взаимодействия всех информационных систем.Интеграционная шина UseBus включена в реестр отечественного ПО и выступает эффективной заменой популярных зарубежных программных продуктов, таких как SAP PI, IBM Integration Bus, Oracle Service Bus и других. Заказчики, внедряя ПО ГК «Юзтех», реализуют на предприятии мероприятия по импортозамещению, одновременно получая консультации специалистов и техническую поддержку на русском языке.Партнеры «Марвела» предоставляют клиентам гибкие варианты поставки и развертывания UseBus с корректировкой функционала под любые индивидуальные особенности. UseBus осуществляет перераспределение нагрузок между компонентами программ для повышения производительности информационных систем, помогает определять неполадки в системах, обеспечивает защиту информации и персональных данных. Как масштабируемое решение UseBus дает возможность быстро менять ИТ-ландшафт предприятия, добавляя новые системы, узлы, приложения и сайты.