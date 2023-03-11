Программный продукт UseBus ГК «Юзтех» вошел в софтовый портфель «Марвел-Дистрибуции»

11 марта 2023 СУББОТА
Новости
21:10 | 10 марта
Специалисты рассказали, как вести себя во время паводка
21:08 | 10 марта
О директоре спортшколы из Дагестана вышла новая серия проекта #Неизвестные герои
17:40 | 10 марта
Число саратовских предпринимателей на маркетплейсах планируется увеличить в 1,5 раза
16:04 | 10 марта
Купить корову или открыть швейную мастерскую можно на средства социального контракта
16:04 | 10 марта
Купить корову или открыть швейную мастерскую можно на средства социального контракта
15:00 | 10 марта
Инновационный малый бизнес может получить гранты в размере до 30 млн рублей
13:30 | 10 марта
Вячеслав Володин заявил о новом этапе развития Парка покорителей космоса в Саратове
12:30 | 10 марта
Роман Бусаргин провел встречу с руководством «Норникеля»
11:39 | 10 марта
Сегодня в Саратове стартует II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
11:04 | 10 марта
Саратовская компания разработала импортозамещающие IT-технологии для «умного дома»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Программный продукт UseBus ГК «Юзтех» вошел в софтовый портфель «Марвел-Дистрибуции»

Бизнес
Партнерское соглашение о продвижении российской интеграционной шины данных UseBus подписали «Марвел-Дистрибуция» и ГК «Юзтех».
Программный продукт UseBus ГК «Юзтех» вошел в софтовый портфель «Марвел-Дистрибуции»

Отечественный программный продукт класса ESB (Enterprise Service Bus), разработанный специалистами «Юзтех», предназначен для крупных корпораций и компаний госсектора. Обеспечивая быструю и гибкую интеграцию приложений с платформами и экосистемами как российских, так и зарубежных разработчиков, он служит центром взаимодействия всех информационных систем.

Интеграционная шина UseBus включена в реестр отечественного ПО и выступает эффективной заменой популярных зарубежных программных продуктов, таких как SAP PI, IBM Integration Bus, Oracle Service Bus и других. Заказчики, внедряя ПО ГК «Юзтех», реализуют на предприятии мероприятия по импортозамещению, одновременно получая консультации специалистов и техническую поддержку на русском языке.

Партнеры «Марвела» предоставляют клиентам гибкие варианты поставки и развертывания UseBus с корректировкой функционала под любые индивидуальные особенности. UseBus осуществляет перераспределение нагрузок между компонентами программ для повышения производительности информационных систем, помогает определять неполадки в системах, обеспечивает защиту информации и персональных данных. Как масштабируемое решение UseBus дает возможность быстро менять ИТ-ландшафт предприятия, добавляя новые системы, узлы, приложения и сайты.