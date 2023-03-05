5 марта 2023 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Компания Intelion Data Systems презентовала свои возможности на Blockchain Life 2023

Бизнес
Компания Intelion Data Systems – российский оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования, приняла участие в 10-м международном форуме по блокчейну, криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2023 в Дубае. Криптофорум стал еще одной возможностью по наращиванию присутствия компании в регионе.

Intelion Data Systems продемонстрировала участникам выставки вычислительное оборудование, которое уже сегодня есть в наличии у компании в Дубае. Помимо типового сервиса – предоставления услуг хостинга на своих площадках, продажи и обслуживания вычислительного оборудования, компания активно развивает комплексный подход к сопровождению своих клиентов. Эксперты оператора представили возможные варианты сотрудничества, среди которых различные схемы инвестирования и опция приобретения вычислительного оборудования в финансовый лизинг. Гости стенда также смогли ознакомиться с уникальной для рынка услугой по разработке персональных инвестиционных планов вложения в майнинг.

Выбор Дубая в качестве места проведения криптофорума символичен – сегодня эмират называют мировой криптостолицей. С 2022 года ОАЭ создают здесь дружелюбную экосистему для бизнеса, задействованного в сфере цифровых валют и блокчейна. Власти эмирата организовывают все условия для этого: возможность развития, поддержку, безопасность. Индустрия защищена законодательно. Недавно принятый закон, регулирующий оборот виртуальных активов, обеспечивает правовую среду для защиты инвесторов.

Как сообщил Тимофей Семенов, генеральный директор Intelion Data Systems, выставочные дни были очень насыщенными. На стенде обсуждалось не только современное майнинговое оборудование, поставляемое компанией, и возможности инвестиций в майнинг с учетом построения личных финансовых планов и использования различных финансовых инструментов, но и тренды развития отрасли как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе.

Справка о компании

Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования с 2017 года, один из основных импортеров майнинг-оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО "Концерн Росэнергоатом" по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится несколько технологических площадок в г. Туле и г. Нижнем Новгороде с общим объемом потребления более 45 МВт. Дополнительную информацию о компании можно получить на официальном сайте https://intelionmine.ru