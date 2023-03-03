TCL вошел в тройку лидеров рейтинга мировых брендов телевизоров по данным Omdia

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TCL – один из основных игроков в мировой телевизионной индустрии и ведущий производитель потребительской электроники. Второе место в престижном рейтинге – очередное подтверждение высокого статуса компании, реализующей сегодня свою продукцию на более чем 160 рынках по всему миру. Также в Отчете о глобальном рынке телевизоров Omdia за 2022 год отмечено, что в течение года продажи телевизоров TCL с диагональю 98 дюймов показали высокие темпы роста. По доле на мировом рынке телевизоры TCL остаются на первом месте.Компания TCL первой стала использовать технологию Mini LED. В начале этого года производитель принял участие в международной выставке потребительских технологий CES 2023, представив собственные инновационные разработки в области умных решений и дисплеев, которые были удостоены высоких оценок экспертов. За телевизоры TCL Mini LED 4K TV C935 и C835 компания получила две награды CES® 2023 Innovation Awards.TCL запустил новую серию Mini LED с экранами размера XL в 2023 году. На экранах этих телевизоров разработчики существенно увеличили количество мини светодиодов с тысячами зон локального затемнения. Удалось добиться высокого уровня контрастности, максимально усилить яркость и обеспечить великолепную детализацию изображения за счет применения усовершенствованного алгоритма управления светом – разработки TCL. Как итог – телевизоры серии Mini LED очень четко передают все детали картинки как при ярком солнечном свете, так и при полной темноте.На мировой рынок телевизоры TCL обновлённых серий Mini LED и QLED начали поступать уже с первых месяцев 2023 года.Также потребители смогут познакомиться и с другой продукцией компании TCL – умными бытовыми приборами и аудиосистемами.