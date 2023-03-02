EcoFlow представила портативные зарядные станции на I международной выставке «Мир охоты и рыбалки»
С 16 по 19 февраля 2023 года компания EcoFlow, эксперт в вопросах возобновляемой энергетики и производитель экологически чистых решений для генерации энергии, продемонстрировала свою продукцию в рамках первой международной выставки «Мир охоты и рыбалки», проходившей в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве.
Компания EcoFlow представила на выставке свои возобновляемые источники энергии для бытового использования без постоянного доступа к электрической сети. Это портативные зарядные станции емкостью от 288 Вт·ч до 3600 Вт∙ч, которые подзаряжаются как от 220 В, так и от автомобильного прикуривателя или солнечной панели. Они экологические чистые, бесшумные в работе и не нуждаются в дозаправке топливом в отличие от ближайших альтернативных решений — бензиновых и дизельных генераторов. К устройствам EcoFlow можно подключать не только гаджеты с небольшим током потребления (смартфоны, планшеты, смартчасы), но и более серьезных потребителей вроде портативных холодильников, а также использовать их в условиях кемпинга или в автодомах.
Портативные станции в лаконичном дизайне легко помещаются в багажник легкового автомобиля, быстро заряжаются и имеют модульную конструкцию — при необходимости к ним можно подключить дополнительную съемную батарею. В настоящее время эти портативные зарядные станции считаются одними из самых быстрых в мире по времени зарядки и имеют широкий набор интерфейсов для подключения внешних потребителей: от разъема USB до стандартной европейской розетки.
Все участники выставки смогли получить консультацию экспертов EcoFlow по вопросам генерации экологически чистой электроэнергии и нюансам эксплуатации портативных зарядных станций бытового назначения.
Айдос Искаков, руководитель отдела продаж компании EcoFlow в СНГ:
«Компания EcoFlow стремится сделать свои экологичные решения доступными и полезными для людей в самых разных жизненных ситуациях. Мы уверены, что наши портативные зарядные станции помогут эффективно закрыть часть бытовых вопросов рыбакам, которые много времени проводят в условиях с ограниченным доступом к электричеству. Мы и дальше планируем расширять свою деятельность там, где конечные потребители нуждаются в эффективных и безопасных источниках энергии. В ближайшее время мы намерены максимально охватить российский рынок, который считаем для себя одним из наиболее стратегически важных».
О компании EcoFlow:
Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.
Для получения дополнительной информации посетите сайт компании EcoFlow.
Компания EcoFlow представила на выставке свои возобновляемые источники энергии для бытового использования без постоянного доступа к электрической сети. Это портативные зарядные станции емкостью от 288 Вт·ч до 3600 Вт∙ч, которые подзаряжаются как от 220 В, так и от автомобильного прикуривателя или солнечной панели. Они экологические чистые, бесшумные в работе и не нуждаются в дозаправке топливом в отличие от ближайших альтернативных решений — бензиновых и дизельных генераторов. К устройствам EcoFlow можно подключать не только гаджеты с небольшим током потребления (смартфоны, планшеты, смартчасы), но и более серьезных потребителей вроде портативных холодильников, а также использовать их в условиях кемпинга или в автодомах.
Портативные станции в лаконичном дизайне легко помещаются в багажник легкового автомобиля, быстро заряжаются и имеют модульную конструкцию — при необходимости к ним можно подключить дополнительную съемную батарею. В настоящее время эти портативные зарядные станции считаются одними из самых быстрых в мире по времени зарядки и имеют широкий набор интерфейсов для подключения внешних потребителей: от разъема USB до стандартной европейской розетки.
Все участники выставки смогли получить консультацию экспертов EcoFlow по вопросам генерации экологически чистой электроэнергии и нюансам эксплуатации портативных зарядных станций бытового назначения.
Айдос Искаков, руководитель отдела продаж компании EcoFlow в СНГ:
«Компания EcoFlow стремится сделать свои экологичные решения доступными и полезными для людей в самых разных жизненных ситуациях. Мы уверены, что наши портативные зарядные станции помогут эффективно закрыть часть бытовых вопросов рыбакам, которые много времени проводят в условиях с ограниченным доступом к электричеству. Мы и дальше планируем расширять свою деятельность там, где конечные потребители нуждаются в эффективных и безопасных источниках энергии. В ближайшее время мы намерены максимально охватить российский рынок, который считаем для себя одним из наиболее стратегически важных».
О компании EcoFlow:
Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.
Для получения дополнительной информации посетите сайт компании EcoFlow.