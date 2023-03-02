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EcoFlow представила портативные зарядные станции на I международной выставке «Мир охоты и рыбалки»

Бизнес
С 16 по 19 февраля 2023 года компания EcoFlow, эксперт в вопросах возобновляемой энергетики и производитель экологически чистых решений для генерации энергии, продемонстрировала свою продукцию в рамках первой международной выставки «Мир охоты и рыбалки», проходившей в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве.
EcoFlow представила портативные зарядные станции на I международной выставке «Мир охоты и рыбалки»



Компания EcoFlow представила на выставке свои возобновляемые источники энергии для бытового использования без постоянного доступа к электрической сети. Это портативные зарядные станции емкостью от 288 Вт·ч до 3600 Вт∙ч, которые подзаряжаются как от 220 В, так и от автомобильного прикуривателя или солнечной панели. Они экологические чистые, бесшумные в работе и не нуждаются в дозаправке топливом в отличие от ближайших альтернативных решений — бензиновых и дизельных генераторов. К устройствам EcoFlow можно подключать не только гаджеты с небольшим током потребления (смартфоны, планшеты, смартчасы), но и более серьезных потребителей вроде портативных холодильников, а также использовать их в условиях кемпинга или в автодомах.

Портативные станции в лаконичном дизайне легко помещаются в багажник легкового автомобиля, быстро заряжаются и имеют модульную конструкцию — при необходимости к ним можно подключить дополнительную съемную батарею. В настоящее время эти портативные зарядные станции считаются одними из самых быстрых в мире по времени зарядки и имеют широкий набор интерфейсов для подключения внешних потребителей: от разъема USB до стандартной европейской розетки.

Все участники выставки смогли получить консультацию экспертов EcoFlow по вопросам генерации экологически чистой электроэнергии и нюансам эксплуатации портативных зарядных станций бытового назначения.

Айдос Искаков, руководитель отдела продаж компании EcoFlow в СНГ:

«Компания EcoFlow стремится сделать свои экологичные решения доступными и полезными для людей в самых разных жизненных ситуациях. Мы уверены, что наши портативные зарядные станции помогут эффективно закрыть часть бытовых вопросов рыбакам, которые много времени проводят в условиях с ограниченным доступом к электричеству. Мы и дальше планируем расширять свою деятельность там, где конечные потребители нуждаются в эффективных и безопасных источниках энергии. В ближайшее время мы намерены максимально охватить российский рынок, который считаем для себя одним из наиболее стратегически важных».

О компании EcoFlow:

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 800 местных ретейлеров.

Для получения дополнительной информации посетите сайт компании EcoFlow.