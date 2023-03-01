1 марта 2023 СРЕДА
Новости
12:10 | 01 марта
Саратовское стекло продемонстрировали в Саудовской Аравии
11:20 | 01 марта
Победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в вуз
10:30 | 01 марта
По проекту "Чистая вода" в Саратовской области построят 14 объектов водоснабжения
09:31 | 01 марта
Проверка систем оповещения будет проведена без включения сирен
09:00 | 01 марта
Ведомство привлекает инвесторов для развития спортивной инфраструктуры
18:00 | 28 февраля
Три сотрудника СГУ победили в онлайн-этапе конкурса «Лига лекторов»
17:30 | 28 февраля
Глава региона проведет личные приемы с участниками СВО и их семьями
17:00 | 28 февраля
Идеи студентов СГТУ направят на рассмотрение в Роскосмос
16:00 | 28 февраля
Финансовую подушку безопасности чаще создают женщины, занимаются инвестициями — мужчины
15:15 | 28 февраля
Завершился IV региональный этап Зимнего Чемпионата Студенческой Гребной Лиги.
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Библиотека функций есть в табличном редакторе «Р7-Офис»

Бизнес
Библиотека функций есть в табличном редакторе «Р7-Офис»


Для того, чтобы попасть в табличном редакторе в библиотеку функций, нужно в панели инструментов войти во вкладку «Формула» и выбрать пункт «Функция». После этого откроется новое окно с библиотекой функций. В окошке «Выберите группу функций» далее необходимо нажать на выпадающее меню и выбрать нужную группу функций: «Все», «Текст и данные», «Статистические», «Дата и время», «Инженерные», «Базы данных», «Финансовые», «Математические», «Поиск и ссылки», «Информационные» или «Логические». Каждая из этих групп имеет свой индивидуальный набор функций для различных задач.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.