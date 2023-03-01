Библиотека функций есть в табличном редакторе «Р7-Офис»

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Для того, чтобы попасть в табличном редакторе в библиотеку функций, нужно в панели инструментов войти во вкладку «Формула» и выбрать пункт «Функция». После этого откроется новое окно с библиотекой функций. В окошке «Выберите группу функций» далее необходимо нажать на выпадающее меню и выбрать нужную группу функций: «Все», «Текст и данные», «Статистические», «Дата и время», «Инженерные», «Базы данных», «Финансовые», «Математические», «Поиск и ссылки», «Информационные» или «Логические». Каждая из этих групп имеет свой индивидуальный набор функций для различных задач.Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.